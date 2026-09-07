Žan Serčič presenetil s poročnimi fotografijami (FOTO)

ČESTITKE

V novi skladbi so združili slovensko tradicijo, poročno zgodbo in latinskoameriški temperament, posebno vlogo pa namenili skoraj pozabljenemu običaju šrange.

Žan Serčič in Modrijani so združili moči v novi pesmi Za vedno si ti, ki prepleta sodobni pop, slovensko narodnozabavno izročilo in latinskoameriški temperament. Ob izidu je Žan pozornost pritegnil tudi s poročnimi fotografijami, ki spremljajo novo glasbeno zgodbo in na prvi pogled dajejo vtis, kot da se je priljubljeni pevec res podal pred oltar. V resnici gre za vizualno podobo skladbe in videospota, v katerem poročno tematiko nadgradijo z enim od starih slovenskih običajev. Za vedno si ti je sodobna poročna viža, ki govori o odnosu, ki ni popoln, a je prestal nevihte, vzpone in padce. ...