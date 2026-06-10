Žan Serčič prvič spregovoril o težkem otroštvu: fizično in psihično nasilje je bilo prisotno

Žan Serčič je v osebni izpovedi dal srce na dlani in odprl najhujše rane svojega otroštva. »Moje otroštvo je bilo težko, zaradi nekega nasilja, ki je bilo v moji družini,« je razkril. Odkrito je spregovoril o fizičnem in psihičnem nasilju v družini, ločitvi staršev in skromnem življenju, ki so ga izoblikovali v človeka, iskrenega, močnega in vedno pripravljenega pomagati drugim. »Celo otroštvo sem se boril z nizko samozavestjo,« je priznal. Njegova zgodba je ganljiva in hkrati navdihujoča, saj kaže, kako se tudi iz bolečih izkušenj lahko rodita moč in empatija. Odstrl je tančice svojega otroštva, ki so zares ganljive, vendar žal se ni nikoli želel nikomur smiliti. Trdno verjame, da je vsa ta pot pripomogla k njegovim današnjim uspehom.

Žan Serčič zadnjih nekaj let niza uspešnico za uspešnico. FOTO: Rok Dezelak Rd2.si

Posebej ganljiv trenutek je bil, ko je Žan razkril, da je morje prvič videl šele pri desetih letih, ko še ni znal plavati, letovanje pa mu je omogočil Rdeči križ. »Takrat sem imel s seboj kitaro in odkril, da lahko z njo osvojim dekleta in vzgojiteljice,« je z nasmehom povedal. Njegova izpoved je dokaz, da kljub težkim začetkom iskrenost, pogum in humor lahko pomagajo graditi življenje, polno topline in pripravljenosti pomagati drugim. Izpoved je nastala v sodelovanju z znano banko.