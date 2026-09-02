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NOVA PESEM

Žan Serčič šokiral z modrico na očesu: kaj se je zgodilo priljubljenemu pevcu?

Je to del nove pesmi ali se je pevec resnično poškodoval?
FOTO: Instagram
FOTO: Instagram
P. K.
 2. 9. 2026 | 20:02
1:38
A+A-

Priljubljeni pevec Žan Serčič je oboževalce razveselil z napovedjo nove pesmi Za vedno si ti, a jim je ob tem dal tudi razlog za skrb. V videu, ki ga je objavil ob promociji skladbe, je namreč zelo opazna velika modrica okoli očesa. Medtem ko je Žan novo pesem popestril z mariačiji, ki so jo s svojim značilnim zvokom obarvali v latino ritme, so številni sledilci bolj kot na glasbo najprej pogledali prav njegov obraz. Ena od sledilk ga je zato naravnost vprašala: »Kaj pa se je zgodilo z očesom?« Odgovora za zdaj ni dobila, zato ostaja nejasno, ali je modrica povezana s snemanjem, kakšno nezgodo ali čim drugim. Žan podrobnosti ni razkril, zato ugibanja ostajajo le ugibanja.

Nova pesem že pred izidom požela pohvale

Čeprav je modrica povzročila precej radovednosti, je glavni razlog za objavo vendarle glasba. Žan je s svežo različico skladbe, ki jo spremljajo mariačiji, očitno zadel pravo noto, saj so se pod videom vrstile pohvale na račun nove pesmi. Latino pridih je skladbi dodal drugačno energijo in pokazal nekoliko drugačno plat njegovega glasbenega ustvarjanja. Pesem Za vedno si ti bo uradno izšla čez nekaj dni, a sodeč po prvih odzivih jo njegovi oboževalci že nestrpno pričakujejo. Do takrat pa ob glasbi ostaja še eno vprašanje brez odgovora: kaj se je pravzaprav zgodilo z Žanovim očesom?

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