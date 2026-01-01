Žan Serčič v novo leto skočil z novo (VIDEO)

Že ob prvih trenutkih novega leta je eden najbolj prepoznavnih imen slovenske pop scene, Žan Serčič, razveselil oboževalce z izdajo svoje najnovejše pesmi. Ob polnoči je na družbenem omrežju Facebook delil ganljivo sporočilo: »Srečno novo leto od nas treh in celotne ekipe, ki je ustvarjala mojo prvo pesem, izdano v letu 2026! Zdaj pa vsi pogledat VSE BILO JE PRAV!« Serčič, ki je pevec, kitarist, avtor besedil in glasbe ter producent, že več kot desetletje navdihuje slovensko publiko s svojo prepoznavno mešanico pop in rock zvokov ter čustvenih besedil. V glasbenem svetu se uveljavlja kot eden najbolj priljubljenih ustvarjalcev svoje generacije in je avtor številnih hitov, kot so Zadnja noč, Snežinki in Letim.

Žan Serčič je na Facebook objavil fotografijo in video s silvesterskim voščilom. FOTO: Facebook

Pod video na YouTubu je Žan objavil osebno posvetilo: »Dragi moji! Želim vam, da v leto 2026 vstopate z ljubeznijo in hvaležnostjo… Ni vedno cvetje, je tudi trnje in vse to je življenje. Hvala, da lahko z vami živim svoje sanje, rad vas imam in Vse bilo je prav!« Pesem Vse bilo je prav tudi simbolno zaznamuje nov začetek in po odzivih oboževalcev je jasno, da Serčič ostaja v srcu slovenske glasbene publike.