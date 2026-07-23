Žan Zore razkril, koliko je zaslužil s Kmetijo, Denise Dame ostala brez besed (VIDEO)

Žan Zore, nekdanji tekmovalec resničnostnega šova Kmetija, je po koncu oddaje še naprej ostal aktiven na družbenih omrežjih, kjer deli utrinke iz svojega življenja in sodeluje v spletnih pogovorih. Tokrat je bil gost pogovora, ki ga je na družbenem omrežju TikTok objavil Pero Martić, znan po vsebinah z obrazi slovenske estrade in resničnostnih šovov.

V kratkem videu sta se poleg Žana in Pera Martiča pojavila tudi Denise Dame, spletna vplivnica in nekdanja tekmovalka resničnostnih vsebin, ter Žiga iz Kmetije. Pogovor je hitro postal zanimiv zaradi vprašanja o tem, koliko denarja tekmovalci prejmejo za sodelovanje v takšnih oddajah. Čeprav produkcija oddaje uradnih podatkov o honorarjih tekmovalcev ne razkriva, je Žan Zore v pogovoru povedal, da naj bi za sodelovanje prejel 570 evrov. Prav ta izjava je presenetila njegove sogovornike in sprožila razpravo o vlogi posameznih tekmovalcev pri ustvarjanju vsebine.

Kaj je povedal Žan Zore?

V videu je Pero Martić Žana vprašal, koliko denarja je dobil za sodelovanje v šovu Kmetija. Žan je odgovoril: »570 evrov.« »Čakaj, toliko si dobil v celem letu?« je bila reakcija sogovornika. Njegov odgovor je presenetil tudi Denise Dame, ki je z roko za trenutek pokrila usta in vprašala: »Čakaj, ti se hecaš?«

Pogovor se je nato nadaljeval z vprašanjem, kdo je v šovu dejansko ustvarjal vsebino in zaradi koga je oddaja postala zanimiva za gledalce. Žan je omenil, da sam ni bil med tistimi, ki so najbolj izstopali: »Ne, nisem jaz Mikič, Juš in Mare, oni so delali vsebino.« Drugi udeleženci pogovora so temu nasprotovali in poudarili, da so k dogajanju prispevali vsi tekmovalci: »Pa mi smo vsi delali vsebino. Zaradi njih si ti tukaj.«

Pogovor tako ni ostal le pri višini plačila, ampak se je dotaknil tudi širšega vprašanja resničnostnih oddaj – kdo dejansko nosi zasluge za gledanost. Pri takšnih formatih gledalci pogosto najbolj opazijo najbolj glasne ali konfliktne tekmovalce, vendar na končni izdelek vpliva celotna skupina sodelujočih. Vsak tekmovalec s svojim vedenjem, odnosi in odzivi prispeva k zgodbi, ki jo nato vidijo gledalci. TikTok pogovor Pera Martiča je pokazal, da zanimanje za tekmovalce Kmetije ne izgine niti po koncu oddaje.