Žana Serčiča bo poročil znani Slovenec! »Želim si manjše poroke, v družbi najbližjih« (FOTO)

Žan Serčič in Modrijani so s svežo skladbo Za vedno si ti in poročno obarvanim videospotom sprožili precej zanimanja. Pesem govori o ljubezni in zvestobi, spot pa zgodbo nadgradi s poroko, šrango in drugimi običaji. Ker so Modrijani že oddani, se je ob tem veliko pozornosti preselilo k Žanu, ki se je v videospotu znašel v vlogi ženina. »Čeprav sem otrok ločenih staršev, bi se poročil. Mislim, da je to lepo ob pravi osebi,« pove. Poroka iz videospota sicer ne bi bila njegova prva izbira. »Upam, da me ne bi ugrabili in vrgli v avto ter naredili šrange. Tega je bilo v spotu čisto dovolj. Kar se tiče lepih prizorov, pa ja.«

Žan Serčič FOTO: Rok Dezelak

Še vedno je romantik

Čeprav sodi v mlajšo generacijo, ima do poroke in običajev, povezanih z njo, precej jasen odnos. Najpomembneje se mu zdi, da se par odloči po svoje. »Danes, ko je na vseh področjih toliko različnih možnosti, se mi zdi lepo, da se pri takem koraku dva odločita čisto po svojih željah.« Opaža tudi, da mlajši vse manj poznajo stare poročne navade. Prav zato so v spot vključili šrango. »Tudi na tak način se stvar lahko približa ljudem in predvsem ne pozabi.« Sam svoje poroke ne vidi kot velikega spektakla. »Moje življenje je že sicer dovolj ekstremno in si tega pri poroki ne bi želel. Želim si manjše poroke, v družbi najbližjih in na preprost način. Verjetno pa bi bilo najbolj pomembno, kaj bi si želela nevesta.«

Žan Serčič FOTO: Rok Mlinar

Tudi o tem, kdaj je človek pripravljen na zakon, razmišlja precej stvarno. »Eni že zgodaj, v dvajsetih, drugi kasneje, tretji nikoli. Odvisno je od posameznika. Rekel bi, da takrat, ko si se pripravljen odreči stvarem, ki jih s poroko oziroma skupnim življenjem ni več.« Posebnega poročnega darila zase ne potrebuje, pomembnejši so mu spomini. Za nevesto pa bi brez pomisleka napisal pesem. To je v preteklosti ob posebnih priložnostih že storil. Kdo pa bi imel na njegovi poroki posebno vlogo? »zagotovo ne bi imel med tistimi, ki bi me pospremili do oltarja. On bo imel drugo, čisto posebno vlogo. Poročil se bom takrat, ko bo poročal Blaž in nič prej.«

Žan Serčič FOTO: Rok Mlinar

Glasbi se na lastni poroki prav tako ne bi izognil. Nastopil bi tudi sam, saj ima že več avtorskih skladb za takšne priložnosti. »Sploh zdaj, ob izdaji Za vedno si ti, je že cel kup povpraševanj.« Nastopil je tudi na porokiin, kjer je bil svat, za prvi ples pa so jima zaigrali pesem. Prizna tudi, da je po značaju romantik, le da danes nekoliko bolj prizemljen. »Včasih sem bil samo romantik. Še vedno sem, ampak zdaj ne vidim več samo rožnatih srčkov. Danes sem obenem tudi realist, kar je prinesel čas. V odnosu po moje to prinese več zadovoljstva.« Da je nova pesem zadela pravo noto, opaža tudi na koncertih. »Ljudje se je res veselijo. Pred nekaj dnevi sem bil v Celju in se je na nastopu zgodila zaroka. Da se nekdo odloči za tak življenjski korak na mojem koncertu, mi pomeni veliko in mi je v veliko čast.«