Žana Serčiča ujeli med prepirom s postavno rjavolasko: kaj se je dogajalo ob jezeru? (VIDEO)

Priljubljeni slovenski glasbenik Žan Serčič je na družbenem omrežju Instagram objavil posnetek, na katerem se ob jezeru zaplete v na videz precej napet pogovor s postavno rjavolasko. Sodeč po njunih kretnjah, bi lahko sklepali, da je med njima prišlo do nesoglasja, vendar je ozadje posnetka povsem drugačno.

Gre namreč za prizor iz videospota za pesem Za vedno si ti, ki jo je Serčič posnel skupaj s skupino Modrijani. Skladba govori o ljubezni, partnerskih odnosih in sprejemanju napak, ki so del skupnega življenja. Serčič je pozornost vzbudil že ob izidu skladbe, ko je na družbenih omrežjih objavil poročne fotografije s skrivnostno rjavolasko.

Nekateri so se spraševali, ali se je glasbenik na skrivaj poročil, a se je izkazalo, da so fotografije nastale med snemanjem videospota. V njem so ustvarjalci prikazali tudi tradicionalni slovenski poročni običaj šrango, pri katerem mora ženin pred poroko opraviti različne naloge oziroma premagati ovire na poti do neveste.