  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA ULICAH SRCA

Žanova skrivnostna ženska je končno dobila ime (FOTO in VIDEO)

Četrti studijski album razkriva osebne zgodbe, žalovanje in teme, ki so zaznamovale njegovo ustvarjalno obdobje.
Četrti studijski album razkriva osebne zgodbe, žalovanje in teme, ki so zaznamovale njegovo ustvarjalno obdobje. FOTO: Marko Feist
Četrti studijski album razkriva osebne zgodbe, žalovanje in teme, ki so zaznamovale njegovo ustvarjalno obdobje. FOTO: Marko Feist
Kaja Grozina
 4. 2. 2026 | 11:00
 4. 2. 2026 | 11:00
3:31
A+A-

Ob izidu četrtega studijskega albuma Na ulicah srca je Žan Serčič v ljubljanski Odiseji predstavil novo glasbeno poglavje ter spregovoril o nastajanju albuma, sodelovanjih in temah, ki so zaznamovale njegovo aktualno ustvarjalno obdobje. Medijski dogodek je potekal v obliki pogovora s Petrom Polesom, ki Žana spremlja že od njegovih začetkov, ko se je kot petnajstletnik prvič predstavil širši javnosti v televizijskem šovu Slovenija ima talent.

Ob izidu četrtega studijskega albuma Na ulicah srca je Žan Serčič v ljubljanski Odiseji predstavil novo glasbeno poglavje. FOTO: Kaja Grozina
Ob izidu četrtega studijskega albuma Na ulicah srca je Žan Serčič v ljubljanski Odiseji predstavil novo glasbeno poglavje. FOTO: Kaja Grozina

Album Na ulicah srca združuje skladbe, ki so bile v zadnjih letih že samostojno predstavljene javnosti, ter pesmi, ki bodo širši javnosti predstavljene prvič. Med skladbami, ki so že našle pot do radijskega etra in poslušalcev, so Plamen in kri, Bela lilija, Brez tebe ne znam in Vse bilo je pravPlamen in kri je bila v prvih desetih mesecih preteklega leta med najbolj predvajanimi slovenskimi skladbami na radijskih postajah. Pomemben odziv je dosegla tudi skladba Vse bilo je prav, izdana ob začetku leta, ki je na YouTubu zbrala skoraj pol milijona ogledov. 

Pesem podaril stricu, ki si je vzel življenje

Preostali del albuma sestavljajo pesmi, ki bodo v celoti predstavljene ob izidu plošče. Med njimi posebej izstopa Plešem po dežju, ena najbolj osebnih skladb na albumu, ki jo je Žan posvetil svojemu pokojnemu stricu, glasbeniku, ki je pomembno zaznamoval njegove začetke. Pesem je nastala z večletno časovno distanco, ko je, kot je povedal, prvič zares zmogel ubesediti izgubo. »Dolga leta tega nisem znal ali zmogel čutiti. Ko sem si končno priznal, da ga pogrešam, je ta pesem nastala skoraj sama.« Plešem po dežju presega klasično ljubezensko tematiko in se dotika spomina ter tihega spopadanja z izgubo.

Skrivnostna ženska je končno dobila ime

Na albumu je tudi duet Mars in Venera, pri katerem sodeluje Arijana Lukas. Pesem obravnava preplet moške in ženske energije ter dinamiko odnosov, v katerih se nasprotja dopolnjujejo. Serčič je ob predstavitvi poudaril, da je že v fazi nastajanja vedel, da skladba potrebuje dva glasova ter da je Arijana s svojo interpretacijo skladbo vsebinsko in izrazno dopolnila.

Posebno zvočno poglavje albuma predstavlja tudi skladba Anđelina, ki je nastala v sodelovanju z Balkan Boysi. Pesem z izrazitimi trubaškimi elementi in balkanskim temperamentom govori o karizmatični ženski figuri, ki se v Žanovih besedilih pojavlja že dlje časa, tokrat pa je prvič dobila tudi ime. Album se zaključi s skladbo Nekdo, ki po Serčičevih besedah povzema eno ključnih spoznanj obdobja, v katerem je album nastajal, ter se dotika odnosov, v katerih zgolj čustva niso vedno dovolj, in zrelosti, ki se kaže tudi v sposobnosti, da nekoga izpustiš. 

Pri nastajanju albuma je Žan sodeloval s številnimi ustvarjalci, med njimi s producentom Krešimirjem Tomcem, Jonom Tomcem ter širšo produkcijsko ekipo. Album je nastajal v postopnem ustvarjalnem procesu, brez vnaprej določenih zvočnih omejitev, kar se odraža v njegovi raznolikosti in hkrati vsebinski povezanosti. Album Na ulicah srca je dostopen na vseh večjih digitalnih glasbenih platformah, prvi fizični izvodi albuma pa bodo na voljo na valentinovem koncertu 14. februarja v Odiseji, kjer bo Žan Serčič skupaj z bendom vse skladbe z nove plošče prvič predstavil tudi v živo.

Več iz teme

Žan Serčičnov albumna ulicah srca
ZADNJE NOVICE
11:25
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ko ni časa za bolonjsko: ragu iz klobase, ki vedno uspe (VIDEO)

Hitra in aromatična omaka iz klobas in paradižnika – popoln nadomestek bolonjske omake za okusna kosila med tednom.
Jasmina Pirnar Krope4. 2. 2026 | 11:25
11:02
Bulvar  |  Tuji trači
MED NAJBOGATEJŠIMI NA SVETU

Britanska kraljeva družina: vsi brez plač, a z milijardami

Ocenjujejo, da ima britanska kraljeva družina premoženje v vrednosti več milijard evrov.
4. 2. 2026 | 11:02
11:00
Bulvar  |  Domači trači
NA ULICAH SRCA

Žanova skrivnostna ženska je končno dobila ime (FOTO in VIDEO)

Četrti studijski album razkriva osebne zgodbe, žalovanje in teme, ki so zaznamovale njegovo ustvarjalno obdobje.
Kaja Grozina4. 2. 2026 | 11:00
10:45
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

To so izzivi Plutonovih aspektov

Človek s Soncem in Plutonom želi položaj moči, da bi očetu in svetu dokazal, da je vreden.
Joy Lotos4. 2. 2026 | 10:45
10:40
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Violeta Tomić: Z očetom sva vedno bežala pred mamo

Igralka iskreno pove, zakaj se ne čudi, da je ljudje niso razumeli. »Niti v san­jah si niso mogli predstavljati, kaj se skriva za obrazom, ki se ne mara smejati.«
Nika Vistoropski4. 2. 2026 | 10:40
10:12
Šport  |  Športni trači
POGOVOR

Visokorasli Žiga Šeško ima pokal, dekleta pa ne

Mladinski prvak OP Avstralije si nekega dne želi osvojiti tudi pravi grand slam.
4. 2. 2026 | 10:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki