Žanova skrivnostna ženska je končno dobila ime (FOTO in VIDEO)

Ob izidu četrtega studijskega albuma Na ulicah srca je Žan Serčič v ljubljanski Odiseji predstavil novo glasbeno poglavje ter spregovoril o nastajanju albuma, sodelovanjih in temah, ki so zaznamovale njegovo aktualno ustvarjalno obdobje. Medijski dogodek je potekal v obliki pogovora s Petrom Polesom, ki Žana spremlja že od njegovih začetkov, ko se je kot petnajstletnik prvič predstavil širši javnosti v televizijskem šovu Slovenija ima talent.

Ob izidu četrtega studijskega albuma Na ulicah srca je Žan Serčič v ljubljanski Odiseji predstavil novo glasbeno poglavje. FOTO: Kaja Grozina

Album Na ulicah srca združuje skladbe, ki so bile v zadnjih letih že samostojno predstavljene javnosti, ter pesmi, ki bodo širši javnosti predstavljene prvič. Med skladbami, ki so že našle pot do radijskega etra in poslušalcev, so Plamen in kri, Bela lilija, Brez tebe ne znam in Vse bilo je prav. Plamen in kri je bila v prvih desetih mesecih preteklega leta med najbolj predvajanimi slovenskimi skladbami na radijskih postajah. Pomemben odziv je dosegla tudi skladba Vse bilo je prav, izdana ob začetku leta, ki je na YouTubu zbrala skoraj pol milijona ogledov.

Pesem podaril stricu, ki si je vzel življenje

Preostali del albuma sestavljajo pesmi, ki bodo v celoti predstavljene ob izidu plošče. Med njimi posebej izstopa Plešem po dežju, ena najbolj osebnih skladb na albumu, ki jo je Žan posvetil svojemu pokojnemu stricu, glasbeniku, ki je pomembno zaznamoval njegove začetke. Pesem je nastala z večletno časovno distanco, ko je, kot je povedal, prvič zares zmogel ubesediti izgubo. »Dolga leta tega nisem znal ali zmogel čutiti. Ko sem si končno priznal, da ga pogrešam, je ta pesem nastala skoraj sama.« Plešem po dežju presega klasično ljubezensko tematiko in se dotika spomina ter tihega spopadanja z izgubo.

Skrivnostna ženska je končno dobila ime

Na albumu je tudi duet Mars in Venera, pri katerem sodeluje Arijana Lukas. Pesem obravnava preplet moške in ženske energije ter dinamiko odnosov, v katerih se nasprotja dopolnjujejo. Serčič je ob predstavitvi poudaril, da je že v fazi nastajanja vedel, da skladba potrebuje dva glasova ter da je Arijana s svojo interpretacijo skladbo vsebinsko in izrazno dopolnila.

Posebno zvočno poglavje albuma predstavlja tudi skladba Anđelina, ki je nastala v sodelovanju z Balkan Boysi. Pesem z izrazitimi trubaškimi elementi in balkanskim temperamentom govori o karizmatični ženski figuri, ki se v Žanovih besedilih pojavlja že dlje časa, tokrat pa je prvič dobila tudi ime. Album se zaključi s skladbo Nekdo, ki po Serčičevih besedah povzema eno ključnih spoznanj obdobja, v katerem je album nastajal, ter se dotika odnosov, v katerih zgolj čustva niso vedno dovolj, in zrelosti, ki se kaže tudi v sposobnosti, da nekoga izpustiš.

Pri nastajanju albuma je Žan sodeloval s številnimi ustvarjalci, med njimi s producentom Krešimirjem Tomcem, Jonom Tomcem ter širšo produkcijsko ekipo. Album je nastajal v postopnem ustvarjalnem procesu, brez vnaprej določenih zvočnih omejitev, kar se odraža v njegovi raznolikosti in hkrati vsebinski povezanosti. Album Na ulicah srca je dostopen na vseh večjih digitalnih glasbenih platformah, prvi fizični izvodi albuma pa bodo na voljo na valentinovem koncertu 14. februarja v Odiseji, kjer bo Žan Serčič skupaj z bendom vse skladbe z nove plošče prvič predstavil tudi v živo.