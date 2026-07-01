Zaokrožil še en posnetek poljuba Jakova: je na prvotnem posnetku Džejla ali Iva? (VIDEO)

Govorice o domnevni romanci med hrvaškim pevcem Jakovom Jozinovićem in bosansko pevko Džejlo Ramović se še naprej stopnjujejo. Potem ko je regionalni splet v minulih dneh preplavil izbrisani videoposnetek poljuba na jahti, se zdaj med oboževalci širi posnetek, ki je znova podžgal ugibanja o njunem odnosu.

Na posnetku, ki je nastal na enem od Jakovovih koncertov, je Džejla v prvi vrsti občinstva. Med izvajanjem ene od pesmi se ji pevec približa, ji poda mikrofon in ji prepusti del skladbe. Oboževalci so posebej izpostavili njuno medsebojno komunikacijo in dolge poglede, zaradi katerih številni menijo, da med njima očitno ni le glasbena kemija. Posnetek je zaokrožil po TikToku, Instagramu in omrežju X, kjer se vrstijo komentarji, da naj bi šlo za še en dokaz njune bližine.

Jakov Jozinovič z neznanim dekletom. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

»Kdo je rekel, da nisem reagiral?«

Dodatno pozornost je pritegnil tudi videoposnetek po koncertu, ko je Jakov odgovarjal na vprašanja novinarjev. »Je bila mogoče kakšna punca v prvi vrsti, ki ti je padla v oči?« ga je vprašal novinar. Jakov se je sprva le nasmehnil, nato pa potrdil: »Ja, je.« Na vprašanje novinarja »Zakaj nisi reagiral?« je odvrnil: »Kdo je rekel, da nisem reagiral?« Ko ga je novinar vprašal še, ali je dekletu dal svojo telefonsko številko ali Instagram, je v smehu odgovoril: »Mogoče je že imela moj Instagram ... «

Kot smo že poročali, so se govorice o domnevni zvezi razplamtele po tem, ko je Jakov na Instagramu objavil, nato pa hitro izbrisal videoposnetek, na katerem poljublja neznano dekle. Čeprav obraz dekleta ni bil jasno viden, so številni uporabniki družbenih omrežij začeli trditi, da gre za Džejlo. Nekateri so analizirali celo prstan, ogrlico, pričesko in druge podrobnosti, da bi dokazali svojo teorijo. Oglasil se je tudi slovenski vplivnež Aleksandar Repić, ki je zatrdil, da naj bi bila Džejla pred tem približno leto in pol v zvezi s pevcem skupine Joker Out Bojanom Cvjetićaninom. Ob tem je Jakovu očital, da naj bi se z Bojanom družil in z njim sodeloval pri glasbi, medtem pa osvajal njegovo dekle.

Na posnetku sploh ni Džejla?

Medtem se na družbenih omrežjih pojavljajo tudi nove teorije. Del oboževalcev namreč ugiba, da dekle na izbrisanem posnetku domnevnega poljuba sploh ni Džejla, temveč Jakovova dolgoletna prijateljica Iva M. Fotografije na družbenih omrežjih kažejo, da se z Jozinovićem že dlje časa pojavlja na potovanjih, snemanjih videospotov in promocijskih projektih, zaigrala pa je tudi v njegovem videospotu za pesem Meri, kjer se ji je pevec v opisu zahvalil kot svoji »najboljši prijateljici«.

Fotografija Bojana Cvjetićanina in Džejle Ramović, ki je bila posneta pri Triletu v glasbenem studiu. FOTO: Arhiv Aleksandar Repić

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