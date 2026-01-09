Zaradi neprimernega vedenja naj bi produkcija prekinila sodelovanje z glavnim igralcem priljubljene serije

Na snemanju serije Divje čebele, ene najbolj gledanih hrvaških produkcij zadnjih let, naj bi prišlo do zapletov, ki bi lahko vplivali na igralsko zasedbo, poroča Jutarnji list. Hrvaški igralec Antonio Agostini, ki v seriji upodablja lika Marka Vukasa, naj bi bil umaknjen s snemanja zaradi domnevnih konfliktov. Po navedbah anonimnega vira naj bi Agostinijevo vedenje na setu otežilo delovni proces in nadaljnjo produkcijsko dinamiko, zaradi česar naj bi se produkcijska ekipa odločila za začasno ali trajno prekinitev sodelovanja. Narava incidenta za zdaj ni javno razkrita, prav tako ni znano, ali je šlo za enkraten dogodek ali daljše obdobje napetosti v zakulisju. Mediji ob tem poudarjajo, da informacije ostajajo neuradne in nepotrjene.

Prvi pogovori o potencialni igralski zamenjavi naj bi že potekali

Televizijska hiša RTL, ki serijo predvaja in producira, na vprašanja medijev ni odgovorila. Serija Divje čebele velja za enega največjih RTL-ovih programskih adutov in spada med najbolj gledane domače dramske vsebine na Hrvaškem. Lik Marka Vukasa, ki ga upodablja Agostini, je eden osrednjih nosilcev serije - impulziven in čustveno večplasten, vpet v ključne družinske in lokalne konflikte, ki poganjajo pripovedni lok. Vloga je igralcu prinesla velik preboj in široko prepoznavnost, zaradi česar je informacija o njegovem domnevnem odhodu še toliko bolj odmevna. Po neuradnih navedbah naj bi bila produkcija trenutno v fazi internih posvetovanj, kjer preučujejo tako pravne kot organizacijske možnosti, hkrati pa naj bi že potekali prvi pogovori o potencialni igralski zamenjavi. Ali bo do sprememb v igralski zasedbi dejansko prišlo ali pa se bodo informacije izkazale za netočne ali prenagljene, bo jasno šele po uradnem odzivu RTL-a.