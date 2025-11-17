Zastal vam bo dih! Poglejte, kakšen dom sta si ustvarila Slovenca na družinski posesti (VIDEO)

Ko je oddaja Ambienti na TV Slovenija odprla vrata v njun vsakdan, je marsikomu zastal dih. Gordana Grandošek Whiddon, ponosna Mariborčanka in prva Slovenka, ki je zaplesala na Broadwayu in na odru slovitega Radio City Music Halla. Trent Whiddon, Avstralec, ki je plesal celo z Lady Gaga in koreografiral za Roda Stewarta.

Svetovna popotnika, ki ju je ples popeljal na največje odre, danes mir najdeta tam, kjer zadiši po lesu, zemlji in domačnosti.

Iz Amerike v Kungoto: Kot bi bilo usojeno

Njuna zgodba je filmska. Spoznala sta se na mednarodni turneji s kultnim šovom Burn the Floor. Ko sta leta 2014 še živela v Los Angelesu, se je v njima oglasila drugačna želja po miru, naravi in stiku z zemljo.

Prav takrat je Gordanin oče sporočil, da bo prodal družinsko posest v Zgornji Kungoti. Šok. »Tu so živeli moji predniki že pet generacij,« nam je zaupala plesalka.

Čustvena navezanost je naredila svoje. Razmišljala je, kako bi domačijo ohranila. Nato je prišlo nepričakovano povabilo – britanski šov Strictly Come Dancing. Denar, ki sta ga tam zaslužila, jima je omogočil, da sta posest kupila. »Kot bi bilo usojeno,« pravi danes za oddajo Ambienti.

Požar je hišo skoraj vzel, onadva sta jo oživila

Ko je staro hišo pred dvema letoma zajel požar, bi kdo obupal. Ne onadva. Zavihala sta rokave in se lotila popolne prenove. Veliko sta postorila sama, od notranjosti do izdelave umivalnika in celo postelje. Vsak kotiček ima njun umetniški podpis, pristnost in toplino, ki je v oddaji Ambienti redko vidna. Zdaj je del posesti namenjen tudi za oddajanje turistom.

Odzivi gledalcev: navdušenje, a tudi presenečenje

Pod objavo na Facebooku so se razcveteli komentarji, večinoma ganjeni, polni občudovanja. A tudi kanček nejevere, da je morala hči domačijo odkupiti od lastnega očeta.

• »Končno en dom, kjer se čuti toplina, lastni vložek in nesterilnost. Tu imaš občutek, da ljudje res živijo tu. Enkratno.«

• »Čudovito, naravno, preprosto in domače. Občudujem ljudi, ki ohranjajo našo preteklost.«

• »Upam, da ji je oče kmetijo prodal za mali denar, če je že ni mogel podariti …«

• »Zelo pridna, delavna, krasen par … vse dobro jima želim.«

• »Bravo za pogum. Novo narediti ni presežek, staro oživeti pa je umetnost.«

• »Dokaz, kaj se da doseči s trdim delom. Čestitke!«

Gordana in Trent sta dokaz, da lahko svet preplešeš, a te na koncu najbolj očara tišina domačega griča.