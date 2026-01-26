Zato je Jože Potrebuješ razočaran nad nacionalko

Ko je javnost pred koncem leta izvedela, da na TV Slovenija ne bo več razvedrilne oddaje Japajade šov, je ta novica marsikoga presenetila, saj so gledalci oddajo lepo sprejeli. Jože Potrebuješ je razkril nekaj podrobnosti o ukinitvi oddaje, pri tem pa ni skrival razočaranja. Ne toliko zaradi odločitve, ampak zaradi načina, kako so se poslovili.

Potrebuješ pravi, da ga je urednik razvedrilnega programa TV Slovenija Mario Galunič pred približno letom in pol povabil k sodelovanju pri novem projektu. Sprva oddaje sploh ni nameraval delati, a ga je prepričal Galuničev zagon in želja po povsem svežem konceptu – z novim imenom, formatom, voditelji in humoristi ter z etnološkimi vsebinami, ljudsko in narodnozabavno glasbo. V projekt so šli z dogovorom, da ga bodo razvijali več let, saj se mu zdi nesmiselno postaviti novo avtorsko oddajo le za eno sezono, še posebej, ker se je pri gledalcih prijela. »Gledanost sicer prvo leto še ni bila takšna kot pred desetletjem z oddajo Na zdravje!, ampak od takrat so se časi in navade gledalcev strahovito spremenili. Sicer pa nas ni toliko razočarala novica o tem, da nove sezone ne bo, temveč način, kako so vse skupaj izpeljali. 26. decembra smo oddajo zaključili in se dostojno poslovili od gledalcev, seveda tudi z nekaj solzami, saj smo jo res delali predano,« je za Nedeljski dnevnik dejal Potrebuješ.

Oddajo sta vodila Dejan Vunjak in Lucija Vrankar. FOTO: RTV Slovenija

Vodja Čukov je razkril nekaj podrobnosti o ukinitvi oddaje. FOTO: Mediaspeed

Na vprašanje novinarke, ali lahko pove kaj več o tem, kako so ga s televizije odpravili, je bil Potrebuješ zadržan, a je nakazal na odgovorne. »Za zdaj o tem še ne bi govoril. Lahko pa povem, da se veselim dneva, ko bom nekoč pisal avtobiografijo, imam namreč že kar nekaj ponudb, kdo bi jo spisal in izdal – takrat bom marsikaj povedal tudi o določenih ljudeh in odnosih. Zdaj pa je tema še prevroča in ne bi bilo pošteno, da bi kogar koli izpostavljal. Marsikomu pa je že kar jasno, zakaj so se morali oddaje tako na hitro rešiti.«

Klici drugih televizij

Še isti večer, ko se je oddaja končala, je dobil klic z druge televizije, pogovori pa naj bi tekli še z eno. Oddaja, če bo zaživela drugje, verjetno ne bo imela istega imena, ekipa pa bi lahko ostala enaka. Potrebuješ poudarja, da je bistvo drugje: »Takšna oddaja, kakor koli jo kdo razume, sodi na nacionalno televizijo. Ampak to zdaj ni več naša stvar. Morda se bo na Televiziji Slovenija kdaj kaj obrnilo in si bodo vodilni ljudje spet zaželeli tovrstnih vsebin. Trenutna oblast in uprava pa očitno takšne oddaje v tej obliki ne želita. In tudi to je treba sprejeti. Najbolj mi je žal tega, da smo se danes, ko je slovenska glasba na najvišji ravni in bolj priljubljena kot kdaj prej, znašli v absurdni situaciji, da v Sloveniji nimamo oddaje, ki bi to glasbo resnično poosebljala v vsej veličini, ki jo ta premore. To je povezano tudi s slovensko identiteto,« je še povedal razočarani Potrebuješ, ki pa, kot pravi, mu idej ne zmanjka. Včasih se večkrat na noč zbudi in posname zametke novih melodij.