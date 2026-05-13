  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MU BO USPELO

Zdaj gre zares! Slovenski glasbenik napoveduje 81 ur brez spanja (VIDEO)

Tokrat ima prisotno zdravstveno osebje in psihološko pomoč.
Minuli vikend se je Robert Goter sproščal v Rimskih termah. FOTO: Osebni Arhiv
Minuli vikend se je Robert Goter sproščal v Rimskih termah. FOTO: Osebni Arhiv
P. K.
 13. 5. 2026 | 12:48
 13. 5. 2026 | 12:48
A+A-

Harmonikar Robert Goter bo na velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Izboljšave bodo na vseh ravneh, največja bo psihološka pomoč, je povedal Goter in dodal, da se je psihološko pripravljal od januarja. Pri projektu sodeluje razširjena ekipa strokovnjakov, med njimi sta tudi nutricionist Leon Bedrač in psihoterapevtka Neža Đoržić

Mu bo uspelo podreti kar dva rekorda? FOTO: Marko Feist
Mu bo uspelo podreti kar dva rekorda? FOTO: Marko Feist

Poskus bo potekal pod strogimi pravili Guinnessovih rekordov, ki določajo natančne pogoje glede dovoljenih premorov, repertoarja in neprekinjenega igranja. Glede novega podviga je Goter poudaril, da gre tako za fizični kot tudi psihični izziv.

Goter je prvič poskusil postaviti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike aprila lani, ko je igranje zaradi utrujenosti končal po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega, ki znaša prek 80 ur. Ko je gostoval v ŠOKkastu, je razkril, da mu je najbolj primanjkovala psihološka pomoč, saj je po toliko urah nespanja začel halucinirati in izgubljati stik z realnostjo. 

Poleg osebnega rekorda se Goter pripravlja tudi na podiranje svetovnega rekorda v največjem številu harmonikarjev, ki skupaj igrajo skladbo Na Golici. Cilj je preseči obstoječi rekord Kitajcev, ki imajo 5.282 igralcev. V nedeljo ob približno 14.30 bodo harmonikarje na Visti razporedili v formacijo, uradni začetek igranja pa je predviden ob 15. uri. Število sodelujočih naj bi bilo znano kmalu po zaključku prijav in štetju udeležencev.

Več iz teme

Robert Gotersvetovni rekordGuinnessov rekordrekordmaraton
ZADNJE NOVICE
12:08
Novice  |  Slovenija
ZAPLETI PO OTVORITVI

Kaj se dogaja v UKC Ljubljana? Prenovljene prostore oddelka za nefrologijo odprli pred volitvami, zdaj pa niso v uporabi

Kljub marčevski otvoritvi začetek delovanja zadržujejo nedokončani postopki in tehnične meritve.
Kaja Grozina13. 5. 2026 | 12:08
11:34
Novice  |  Svet
KDO JE KRIV?

Filipinec, ki ga je v Zagrebu pretepla mlada Hrvatica: »Nisem je nadlegoval ali poskušal okrasti, v Dubaju vodim podjetje!« (VIDEO)

V središču Zagreba je začetek meseca mlajša ženska pretepla filipinskega državljana, dogodek pa so mimoidoči ujeli in razširili po socialnih omrežjih. Filipinec naj bi nadlegoval dekleta, zato naj bi gospodična stvari vzela v svoje roke.
13. 5. 2026 | 11:34
11:30
Lifestyle  |  Stil
KOLUMNA

Dr. Urška Košir: Ena in edina stvar, ki jo pogrešam iz Amerike

»V Ameriki so me vprašali, kdo sem. V Sloveniji me sprašujejo, kaj sem.« O širini, vrnitvi domov in drugačni Sloveniji.
Urška Košir13. 5. 2026 | 11:30
11:19
Bulvar  |  Glasba in film
RAZPAD ROCK SCENE

Kaj se dogaja? Po Zuljanu Šank Rock danes nenadoma zapustil še en član

Slovensko rock sceno nenadoma pretresa še en odmeven odhod iz legendarne skupine Šank Rock. In to le dva dni po tem, ko je javnost presenetila novica, da skupino po desetletjih sodelovanja zapušča kitarist Bor Zuljan.
13. 5. 2026 | 11:19
11:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZAGREBU

Po več tednih iskanja našli truplo znanega 23-letnega tiktokerja

Čeprav je na svojem YouTube kanalu zbral več kot 450.000 naročnikov, se je v zadnjih letih s te platforme umaknil.
13. 5. 2026 | 11:16
11:07
Bulvar  |  Glasba in film
SVET JAZZA

Od Jurskega parka do klavirskega čarovnika: igralec Jeff Goldblum je tudi vodja orkestra

Pesem Mona Lisa mu je odprla vrata v svet jazza.
13. 5. 2026 | 11:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko internet odpove, mnogi naredijo to napako

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova Telemachova poteza

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Portorož bo gostil razpravo, ki bi lahko spremenila pravila igre

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 08:29
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenci tragični junaki: tudi v tretje ni šlo do zlata

Trdi boj za vsako točko in vrhunska odbojka. Bravo, fantje, srebro se sveti kot zlato!
19. 9. 2021 | 20:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki