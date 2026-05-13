Zdaj gre zares! Slovenski glasbenik napoveduje 81 ur brez spanja (VIDEO)

Harmonikar Robert Goter bo na velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Izboljšave bodo na vseh ravneh, največja bo psihološka pomoč, je povedal Goter in dodal, da se je psihološko pripravljal od januarja. Pri projektu sodeluje razširjena ekipa strokovnjakov, med njimi sta tudi nutricionist Leon Bedrač in psihoterapevtka Neža Đoržić.

Poskus bo potekal pod strogimi pravili Guinnessovih rekordov, ki določajo natančne pogoje glede dovoljenih premorov, repertoarja in neprekinjenega igranja. Glede novega podviga je Goter poudaril, da gre tako za fizični kot tudi psihični izziv.

Goter je prvič poskusil postaviti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike aprila lani, ko je igranje zaradi utrujenosti končal po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega, ki znaša prek 80 ur. Ko je gostoval v ŠOKkastu, je razkril, da mu je najbolj primanjkovala psihološka pomoč, saj je po toliko urah nespanja začel halucinirati in izgubljati stik z realnostjo.

Poleg osebnega rekorda se Goter pripravlja tudi na podiranje svetovnega rekorda v največjem številu harmonikarjev, ki skupaj igrajo skladbo Na Golici. Cilj je preseči obstoječi rekord Kitajcev, ki imajo 5.282 igralcev. V nedeljo ob približno 14.30 bodo harmonikarje na Visti razporedili v formacijo, uradni začetek igranja pa je predviden ob 15. uri. Število sodelujočih naj bi bilo znano kmalu po zaključku prijav in štetju udeležencev.