Zdaj je uradno! Poglejte, kako je Miha Hercog poziral s svojo novo izbranko (FOTO)

Čeprav se je o njuni bližini v zadnjih tednih veliko ugibalo, je Miha Hercog zdaj naredil korak, ki ga mnogi razumejo kot uradno potrditev nove ljubezenske zgodbe. Glasbenik, producent in televizijski komentator se je na tradicionalnem dogodku Lady piknik pojavil v družbi Nine Namorš, s katero je poziral tudi fotografom.

Po ločitvi od Saše Lendero je Hercog svoje zasebno življenje večinoma skrbno varoval pred očmi javnosti. Prav zato je njegov prihod na priljubljeni družabni dogodek v spremstvu privlačne plavolaske hitro pritegnil pozornost obiskovalcev in fotografov. Ob paru je pozirala tudi Hercogova hči Aria, družinska fotografija pa je dala vedeti, da Nina v njegovem življenju očitno zaseda pomembno mesto.

V družbi hčerke Arie in Nina Namorš. FOTO: Instagram

Ugibanja o njunem razmerju so se sicer začela že pred nekaj tedni, ko sta na družbenih omrežjih delila utrinke z oddiha ob morju. Na objavljenih fotografijah je bilo opaziti veliko sproščenosti, bližine in nežnih gest, ki so med sledilci sprožile vprašanja, ali je producent po odmevnem razhodu ponovno zaljubljen. Vse kaže, da je njegovo srce ogrela privlačna pravnica Nina, s katero ga v zadnjem času vse pogosteje videvamo.