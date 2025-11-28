Zdaj ga ne skriva več. Slovenska voditeljica pokazala novo ljubezen (FOTO)

Voditeljica in novinarka Katarina Braniselj že vrsto let gledalce pozdravlja s televizijskih ekranov, a njena pot ni bila vedno lahka. Pred časom je utrpela hudo prometno nesrečo, ko jo je med kolesarjenjem z avtom zbil voznik, kar je prineslo dolgotrajno in zahtevno okrevanje. Branisljeva je v oddaji Jutro na Planetu razkrila, da je nesreča zahtevala ne le fizično, ampak tudi veliko mentalnega predelovanja, ki ga ljudje pogosto ne vidijo. Spregovorila je o pritiskih in kritikah, s katerimi se je soočala med bolniško odsotnostjo, ter poudarila, da je pomembno, da se ljudje posvetijo sebi in svojemu okrevanju, namesto da povsem pavšalno ocenjujejo življenje drugih.

Kljub bolečinam in dolgotrajnemu okrevanju Branisljeva ni izgubila volje in motivacije. Po nesreči je znova začela kolesariti, sčasoma pa je pretekla tudi maraton in kot deveta Slovenka prišla v cilj Ljubljanskega maratona. Takšen dosežek je bil rezultat trdega dela, vztrajnosti in podpore njenih bližnjih.

Našla ljubezen

Nesreča pa ji je prinesla tudi osebno srečo. Med okrevanjem je spoznala Jožeta Škufco, ki je Branisljevi stal ob strani in jo bodril, da je dosegla tako izjemen rezultat na maratonu. Katarina je o njem povedala, da jima združuje ljubezen do kolesarjenja, kar je dejavnost, ki jo oba strastno izvajata. »Ja, imam krasnega partnerja zdaj, združuje naju ljubezen do kolesarjenja,« je z iskrico v očeh povedala Branisljeva. Skupaj preživljata veliko časa na kolesu, čeprav priznavajo, da bi ga želela še več, predvsem v pripravi na prihodnje športne izzive. Junija je Branisljeva spet začela resneje teči po več kot enem letu premora, kot je razkrila v oddaji v oddaji Jutro na Planetu in že načrtuje naslednji maraton, ki bo aprila v Bratislavi.

Branisljeva je tako po hudi nesreči našla novo energijo, motivacijo in ljubezen, hkrati pa ostaja vzor vztrajnosti, discipline in pozitivnega soočanja z življenjskimi preizkušnjami. Njena zgodba je tudi opomin, da kljub težkim trenutkom okrevanje, šport in podpora bližnjih lahko prinesejo nove priložnosti in srečo.

