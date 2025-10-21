Zdravnik Zupančič po ljubljanskih ulicah »buzeriral« mimoidoče in jih spraševal tole (VIDEO)

Priljubljeni infektolog, voditelj, pisatelj in vplivnež David Zupančič se je očitno lotil prav posebnega projekta. V sodelovanju z Evropsko komisijo je po ljubljanskih ulicah z mimoidočimi delil zanimiva znanstvena dejstva.

»Ljudi ob Celovški sem buzeriral z znanstvenim kvizom. Kako so se odrezali? ('buzeriral' je seveda slengovski izraz za 'prijazno pobaral in izobraževal'). S projektom Science4EU poskušamo z Evropsko komisijo približati znanost ljudem, tokrat prek družbenih omrežij! Hvala, da si del tega! In upam, da se naučiš kaj novega!« je zapisal v objavi.

Med drugim je ljudi spraševal: »Dejstvo ali mit? Znanstveniki v Evropi imajo podporo EU za financiranje svojih raziskav.«

Kakšne so bile reakcije ljudi, si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):