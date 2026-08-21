Želite spoznati LA Lakerse? Pridite popoldan v Ljubljano, Luka vse skrivnostno povabil na Tromostovje (FOTO)

Luka Dončić tudi med pestim programom, ki ga je pripravil za prijatelje in soigralce, ni pozabil na svoje navijače. Danes dopoldan je po treningu Lakersov v Stožicah skupaj z Adoujem Thierom in Bronnyjem Jamesom namenil nekaj časa in pozornosti navijačem, sploh najmlajšim. Fotografije, podpisi in kratki pogovori so bili za mnoge trenutek, ki ga zagotovo ne bodo hitro pozabili. Medtem ko se je v druženje v Stožicah že zaključilo, pa je Luka s soigralci pripravil še eno presenečenje.

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»17:30, Tromostovje. Ljubljana«

Skrivnostnega sporočila ni bilo težko razumeti: Lakersi in Luka se odpravljajo naravnost med ljudi. Ob 17.30 naj bi se tako v središču Ljubljane, pri Tromostovju, zbrali navijači, ki bodo lahko od blizu ujeli enega največjih slovenskih športnih zvezdnikov in njegove soigralce. Že ob njihovem prihodu v Ljubljano se je pred hotelom InterContinental namreč zbrala množica, ki je na Luko dolgo čakala. Po drugih informacijah naj bi se košarkarji v središče prestolnice odpravili že pol ure prej. Če jih ne želite zamuditi, je bolje tja priti nekoliko prej, kot prepozno.

Prvi večer po prihodu v Ljubljano so Luka in soigralci izkoristili za sproščeno druženje in spoznavanje slovenske prestolnice. Dončić ekipo gostil v eni svojih priljubljenih ljubljanskih restavracij, Cubo, kjer so Lakersi uživali ob večerji, sprostili pa so se tudi na terasi hotela InterContinental. Današnji petkov večer pa bo očitno rezerviran za nekoliko drugačno obliko druženja. Slovenske novice so že pred prihodom Lakersov razkrile, da je v načrtu zabava v ljubljanskem Nebu, kjer naj bi se Dončić in njegovi soigralci po pestrem dnevu sprostili ob glasbi in druženju, a prav veliko zaenkrat še ni znanega.