Žena Anžeta Kopitarja razkrila podrobnosti njune ljubezni: »Na prvem zmenku sem večerjo plačala jaz«

Žena slovenskega hokejskega asa Anžeta Kopitarja Ines Kopitar je v podkastu The Cutting Edge iskreno spregovorila o življenju ob enem največjih hokejistov vseh časov. Med pogovorom je razkrila številne podrobnosti iz njune skoraj dve desetletji dolge ljubezenske zgodbe, spregovorila o materinstvu, težkih trenutkih in življenju v ligi NHL.

Ljubezenska zgodba zakoncev Kopitar se je začela, ko je bila Ines stara komaj 17 let. Anže je takrat igral za slovensko reprezentanco do 18 let in je prišel v njen domači kraj. Spominja se, da je bil zelo zadržan fant, zato jo je presenetilo, ko jo je nekega dne povabil na zmenek. Še bolj jo je presenetilo, ko ji je povedal, da igra hokej. »Vprašala sem ga: 'Kaj sploh je hokej?'« se je v smehu spomnila začetkov zveze. Takrat si ni niti predstavljala, da bo njen izbranec nekoč odšel v najmočnejšo hokejsko ligo na svetu.

Drug drugemu sta največja opora. FOTO: ARHIV

Njuna zveza se je začela veliko prej, preden je Anže postal svetovna športna zvezda. Prav zato je Ines večkrat poudarila, da jo zabavajo namigovanja, da je z njim zaradi denarja. Razkrila je namreč, da je na njunem prvem zmenku račun za večerjo poravnala ona. S tem je želela pokazati, kako daleč od resnice so očitki, da je v razmerje vstopila zaradi njegovega poznejšega uspeha. Ko sta se zaljubila, je bil Anže še najstnik, ki je šele sanjal o veliki karieri. Čeprav je želela čim prej za njim v Združene države Amerike, ji je oče postavil jasen pogoj – najprej je morala dokončati fakulteto. Takrat mu je odločitev močno zamerila, danes pa pravi, da je bila to ena najboljših življenjskih lekcij. V Los Angeles se je preselila šele po končanem študiju, ko je bila stara 22 oziroma 23 let.

Radi se vračajo v Slovenijo

V pogovoru je razbila tudi predstavo o razkošnem življenju družin profesionalnih športnikov. Priznala je, da ljudje vidijo predvsem glamur, v resnici pa je pogosto sama z otrokoma, medtem ko je Anže zaradi tekem tedne zdoma. »Tudi jaz sem mama z razmršenimi lasmi, ki zjutraj odpelje otroke v šolo in se zvečer vpraša, kam je izginil ves teden,« je povedala. Dodala je, da družinsko življenje pogosto poteka v »načinu preživetja«, saj je treba uskladiti šolo, treninge, potovanja in številne obveznosti.

Ines pravi, da ljudje pogosto vidijo le bleščečo plat življenja profesionalnih športnikov. FOTO: INSTAGRAM

Ganljivo je spregovorila tudi o moževi podpori v najtežjih trenutkih. Ko ji je leta 2015 umrl oče, njuna hčerka pa je bila stara le osem tednov, je Anže ponoči prevzel skrb zanjo, da je lahko vsaj za nekaj ur zaspala. Pozneje je prav on opazil tudi njeno izgorelost in brez njenega vedenja organiziral prijateljice, da so jo odpeljale na oddih. »Vidi me tudi takrat, ko sama ne vidim sebe,« je dejala o možu. Zakonca se po koncu vsake sezone rada vračata v Slovenijo, kjer je življenje precej bolj umirjeno kot v Los Angelesu. Družina poletja preživlja v domovini, kjer skupaj igrajo golf in si vzamejo čas za druženje. Prav zato so se po podkastu znova pojavila ugibanja, da bi se po Anžetovi športni upokojitvi lahko za stalno preselili v Slovenijo.