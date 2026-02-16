Žena našega nekdanjega smučarskega skakalca ujeta na letalu (FOTO)

Taya in Jernej Damjan sta v slovenskem javnem prostoru prisotna že vrsto let. Taya Damjan je televizijska voditeljica in ustvarjalka spletnih vsebin, ki deluje tudi na področju športnega novinarstva, javnost pa jo pozna po njenem delu na televiziji in po aktivni prisotnosti na družbenih omrežjih. Jernej Damjan je nekdanji član slovenske reprezentance v smučarskih skokih, udeleženec olimpijskih iger ter večkratni zmagovalec tekem svetovnega pokala.

Skupaj imata hčerko Niki, ki jo Taya občasno predstavi tudi svojim sledilcem. Taya je na Instagramu objavila, da sta morali z Niki na bruseljskem letališču zaradi sneženja čakati skoraj pet ur, preden je letalo lahko vzletelo. Zimske razmere so povzročile zamik poleta, potniki pa so ostali na letalu, dokler niso bile izpolnjene vse varnostne zahteve za vzlet.

Kar 5 ur sta čakali na vzlet. FOTO: Posnetek zaslona

Kot je razvidno iz njenih objav, je šlo za dolgotrajno čakanje v letalu, medtem ko so pristojne službe na letališču urejale razmere na stezi in izvajale potrebne postopke. Sneženje je v Belgiji povzročilo več motenj v letalskem prometu, podobne zamude pa so ob takšnih vremenskih pogojih pogoste. Po večurnem zadrževanju je let proti Londonu vendarle poletel. Taya Damjan je sledilcem sporočila, da sta s hčerko varno prispeli na cilj. Potovanje se je tako kljub zapletu zaključilo brez dodatnih težav.