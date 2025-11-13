Ženin pogrnil na celi črti, to je pred mamo in prijateljicami o rekel ženi

V tem tednu šova Poroka na prvi pogled so udeleženci pred eno najresnejših preizkušenj doslej. V eksperimentu so jih obiskali njihovi najbližji – družinski člani in prijatelji, ki želijo iz prve roke izvedeti, kako se znajdejo v novih partnerskih zvezah.

Sorodniki in prijatelji želijo izvedeti, ali so občutki med partnerji resnični, kako se razumejo in kako se soočajo z izzivi skupnega življenja. Med obiski tako ne manjka iskrenih vprašanj, pa tudi nelagodnih tišin.

Malo ali veliko, to je vprašanje. FOTO: Planet TV

Na dan prihajajo tudi neposrečene izjave, ki jih nekateri kar ne morejo pozabiti. Med najbolj odmevnimi je Matičeva izjava o Janji, ko je brez premisleka dejal, da ima veliko celulita. Zdaj so to slišali tudi njuni svojci.

Prepovedana tema

»Rekel sem v šali,« je pojasnil svoje besede Matic, saj da se vedo rad šali. »Janja ima tudi malo celulita,« je priznal, ko ga je le-ta prekinila, da je rekel veliko. »Nisem rekel, da ga imaš veliko,« se kar ni mogel nehati na glas smejati in zvijati od smejalnih krčev po zofi Matic. Da je rekel veliko in da jih je to presenetilo, pa je zaključila nevesta.

Mama Elizabeta je bila jasna. FOTO: Planet TV

Matičeva mama Elizabeta pa je sinovo obnašanje komentirala, da ga je opozorila na prepovedano temo, a je, kot kaže, ni poslušal. »Maticu sem povedala, da nikoli ne sme ženskam govoriti o celulitu. To je pa prepovedana tema.«

Janja je postavila meje. FOTO: Planet TV

»Takšnih opazk se ne daje ženskam,« zaključi v kamero Janja.