Ženske brez filtra znova nasmejale do solz

Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar so se vrnile na oder z drugim delom uspešnice Ženske brez filtra. Tudi tokrat brez olepševanja odpirajo teme, ki spremljajo vsakdan številnih žensk – odnose, telo, minevanje let, partnerstvo, zmenke in drobne življenjske zagate, ki so v njihovih rokah hitro postale material za smeh.

Po premieri so nastopajoče prejele šopke. FOTO: MEDIASPEED.NET

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je premiero doživela predstava Ženske brez filtra 2, nadaljevanje stand up komedije, ki je s prvim delom doživela izjemen odziv. Več kot 150 ponovitev po Sloveniji in več tisoč gledalcev je bilo dovolj jasno sporočilo, da zanimanja za neposreden, iskren in samoironičen pogled na vsakdanje življenje še zdaleč ni zmanjkalo. Tudi novi del ostaja zvest formuli, ki je peterici že prvič prinesla uspeh. Na odru odpirajo teme, ki so pogosto del pogovorov med prijateljicami, partnerji ali družinskimi člani, a redkeje pridejo tako neposredno na oder. Govorijo o odnosu do lastnega telesa, staranju, ljubezni, partnerskih pričakovanjih in vseh tistih majhnih katastrofah, ki so v trenutku morda neprijetne, z nekaj časovne distance pa pogosto postanejo najboljše zgodbe.

Velik del privlačnosti predstave je prav v prepoznavnosti. Namesto idealiziranih podob in popolnega vsakdana ponuja situacije, v katerih se hitro najde marsikdo. Nerodni zmenki, dvomi, partnerski zapleti in trenutki, ko stvari ne gredo po načrtih, so predstavljeni brez pretiranega olepševanja, a z dovolj humorja, da postanejo skupna izkušnja občinstva. Predstava že dolgo ni namenjena zgolj ženskam. Med gledalci je tudi vse več moških, ki v pripovedih peterice prepoznavajo lastne odnose in izkušnje. Prav v tem je eden ključnih adutov predstave – čeprav izhaja iz ženskega pogleda, govori o temah, ki so precej univerzalne.

Scenarij drugega dela so napisale Tina Gorenjak, Tanja Kocman in Desa Muck, režijo pa je znova prevzel Ranko Babić. Vsaka od nastopajočih v predstavo prinaša svojo energijo in osebni pogled, skupni imenovalec pa ostajajo neposrednost, samoironija in pripravljenost povedati na glas tudi tisto, kar običajno ostane med štirimi stenami. Po ljubljanski premieri predstavo čaka turneja po Sloveniji. Ženske brez filtra se bodo ustavile na Vrhniki, v Žalcu, Mariboru, Novi Gorici, Kranju in Novem mestu. Glede na odziv prvega dela je jasno, da zanimanje za njihove zgodbe ostaja veliko, peterica pa ima očitno še precej materiala za teme, v katerih se občinstvo hitro prepozna.

Dejan Vunjak je v predstavi zelo užival. FOTO: Sandi Fiser