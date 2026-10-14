Zgodovinski trenutek v Masterchefu: Sumili so že nekaj časa (VIDEO)

Pred novim kuhanjem za imuniteto je Ajda Osta (33) sotekmovalcem razkrila novico, ki jo je v sebi nosila že vse od začetka tekmovanja. »V bistvu nismo top 10, ampak smo top 11,« je povedala in s tem poskrbela za enega najbolj čustvenih trenutkov letošnje sezone. Medtem ko je Tanja Rajar nosečnost že nekaj časa slutila, so bili drugi tekmovalci povsem presenečeni. Presenečenje pa je hitro zamenjalo iskreno veselje. Sotekmovalci so Ajdo objeli in ji namenili številne lepe besede. Nič manj ganjeni niso bili sodniki, ki so ji prav tako iskreno čestitali. Luka Jezeršek je novega malega pomočnika oziroma pomočnico hudomušno označil kar za otroka MasterChefa. »Tega pa res še nismo imeli,« je dejal. Ajdi je po razkritju očitno odleglo, saj je skrivnost dolgo nosila sama. Obenem pa je priznala, da ji je bilo zaradi nenadne pozornosti tudi nekoliko nerodno.

»Res mi je bilo težko to držati v sebi«

Ajda je povedala, da ji skrivanje tako velike novice nikakor ni bilo lahko. »Meni je res težko držati nekaj v sebi, sploh nekaj tako velikega,« je priznala. Njeni najbližji so za nosečnost vedeli že od prvega testa dalje. Prav zato ji je bilo še težje, ko novice ni smela deliti z ljudmi, s katerimi je v šovu preživljala večino svojih dni. »Skrivanje tega pred sotekmovalci in ekipo, s katerimi sem preživljala večino dni, je bilo res naporno,« je povedala. Po razkritju je tako začutila precejšnje olajšanje. Hkrati je bila vesela vseh objemov, spodbudnih besed in lepih odzivov. Priznala je, da ni vajena, da je vsa pozornost usmerjena vanjo. Tokrat pa se temu seveda ni mogla izogniti. Čustven odziv drugih tekmovalcev je pokazal, kako tesne vezi so se med njimi spletle v času snemanja.

Ajda Osta je skrivala čudovito skrivnost. FOTO: Domen Jugovar

Ni želela biti le »noseča tekmovalka«

Ajda je pojasnila tudi, da z razkritjem ni čakala predvsem zaradi kritičnega prvega trimesečja. Veliko bolj jo je skrbelo, kako bi nosečnost vplivala na to, kako bi jo drugi dojemali v tekmovanju. »Nisem želela, da bi me prej kdor koli kako drugače obravnaval,« je povedala. Prav tako si ni želela vprašanj v smislu, kako ji ob nosečnosti uspeva zdržati naporno tekmovanje. Želela se je predstaviti preprosto kot Ajda, ki rada kuha. »Nisem želela biti Ajda, ki je noseča, ampak Ajda, ki rada kuha,« je pojasnila svoje razmišljanje. Sama pri sebi si je rekla, da v primeru hitrega izpada nosečnost za gledalce sploh ne bi bila pomemben podatek. Ko pa skrivnosti ne bi bilo več mogoče skrivati, bi jo razkrila sama. Tako je želela potešiti tudi radovednost tistih, ki bi morda že opazili kakšno spremembo. Zdaj pa je jasno, da v MasterChefu tekmuje tudi prav poseben mali član ekipe, ki je postal del zgodbe še pred svojim rojstvom.