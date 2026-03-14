KMETIJA

Žiga iz Kmetije je včasih strankam ponujal mlade žigole, znana tudi cena: »Skrita želja vseh moških biti žigolo«

Žiga Florjan Sedevčič, ki ga danes poznamo predvsem kot tekmovalca Kmetije, je znano že dolgo aktiven v spolni industriji. Bil je že igralec, producent ter posrednik drugih spolnih delavcev, kjer je spoznal tudi La Toyo. Leta 2019, ko je bil star 27 let, je bil uspešen mentor in posrednik žigolov.
Žiga ima zanimiv odnos tako z bogovi, kot s hudiči. FOTO: zajem zaslona, Pop TV / Dejan Javornik
G. P.
 14. 3. 2026 | 15:52
A+A-

Zgodba o tem, kako naj bi La Toya Lopez in Žiga Sedevčič sodelovala v porno industriji, je ta teden v Kmetiji končno dobila epilog. Takole je razložil: »Bil sem manager nekega lokala, v katerem sem ji uredil službo. Pa uredil sem ji vloge v vseh filmih. Jaz sem ji uredil denar. Nikoli ni dala za gorivo ali potne stroške. Dejansko je bil samo minus.« Njegove izjave so hitro dosegle La Toyo, ki je bila vidno jezna in prizadeta: »Bila sem najbolj popularna oseba. Za denar se gre. Vsi so na meni služili. Jaz delam rekorde. Ljubosumen je bil, da sem ga dala na stran. Tam so bile še druge ženske. Poskušali so mi plačati manj. On je spal z drugimi. Že takrat so bile med nama spletke.«

Kdo je bil torej kriv in kaj se je zares dogajalo, torej zaenkrat še ne ostaja povsem odkrito. La Toyi je dal prepir očitno dovolj jeze, da je v dvoboju v areni ta teden z lahkoto premagala »šilčka« Marka Barzića, na katerega je bila jezna že prej. Dejstvo je, da Žiga ostaja eden izmed najbolj skrivnostnih, nenavadnih in celo malo strašljivih kandidatov letošnje sezone Kmetije. Medijskemu svetu pa ni tuj, v svojem pornografskem poslu se je namreč brez dlake na jeziku razgovoril že leta nazaj.

La Toya in Carmen izgnani ter na robu solz: »Vsi lažejo!«

Želel je biti žigolo menedžer, bil je tudi predstavnik društva Dobra družba, ki pa je danes v stečaju

Za Slovenske novice je pred leti kot podjeten 27-letnik opisal svoje aktivnosti na področju novačenja žigolov, mladih fantov, ki jih je treniral za spolne spremljevalce. Imel je idejo o agenciji, ki bi Slovenkam ponujala mlade lepotce v zameno za denar - kaj točno pa bi z njimi počele, pa bi bilo prepuščeno njim. Takrat je pojasnjeval, da v takšnih storitvah ne gre nujno za spolnost, temveč predvsem za druženje, pogovor in občutek pozornosti, ki ga nekatere stranke pogrešajo v vsakdanjem življenju. Agencija je iskala moške, ki bi bili pripravljeni za plačilo spremljati stranke, eden od kandidatov pa je poudarjal, da je za to delo pomembno predvsem znati poslušati in ustvariti prijetno vzdušje. Cena bi bila nekje 100 evrov na uro, 

Tako je leta 2019 izgledal Žiga Sedevčić, predsednik društva Dobra družba, ki je ponujal strankam mlade žigole. FOTO: Dejan Javornik
So is leta 2019 izgledal Žiga Sedevčić, predsednik društva Dobra družba, ki je ponujal strankam mlade žigole. FOTO: Dejan Javornik

Imel je tudi akademijo za izobraževanje porno igralcev

Žiga je leta 2019 kot predstavnik organizacije Dobra družba v intervjujih dal kar nekaj šokantnih izjav o prostituciji v Sloveniji. Med drugim je opisoval in spodbujal, naj spolni delavci odprejo samostojna podjetja ali se zaposlijo v podjetjih, ki imajo registrirano dejavnost bordelstva. Vodil je akademijo za spolne delavce, kjer naj bi se izobraževali porno igralci in drugi v industriji. Posebno pozornost so vzbudile tudi njegove ocene o razmerah v panogi. Povdarjal je, da večina ljudi v ta poklic ne vstopa zaradi socialne stiske, temveč zato, ker je to ena najhitrejših poti do visokega zaslužka. Po njegovih besedah številni spolni delavci živijo na visoki ravni, ključna pa naj bi bila predvsem finančna pismenost.

27-letni Žiga Slovenkam ponuja mlade žigole

Med bolj bizarne izjave sodi tudi njegova napoved, da bo homoseksualno spolno delo v Sloveniji kmalu prevladalo klasičnega, saj naj bi bilo že danes na oglasnikih več oglasov homoseksualnih prostitutov kot heteroseksualnih prostitutk. Dodal je še, da naj bi bila »skrita želja vseh moških«, da bi postali žigolo ali porno igralec, ter da se organizaciji javlja veliko mladih, tudi devetnajst- in dvajsetletnikov, ki bi želeli vstopiti v porno industrijo ali spremstvo.

15:15
Šport  |  Tekme
BOJ ZA VRH

Celje po vzoru Olimpije: na klop prihaja portugalski trener

Po odhodu Alberta Riere in visokem evropskem porazu bo ekipo prvič vodil novi trener Vitor Campelos.
14. 3. 2026 | 15:15
14:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOMI

Policisti v okolici Ljubljane prijeli več vlomilcev, enega zadržal tudi občan

Vlom v bencinski servis v Medvodah, hišo v Šiški in stanovanjsko hišo v Kočevju so policisti razrešili z hitrim posredovanjem.
14. 3. 2026 | 14:45
14:03
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Ko ljubezen do kamere preglasi ljubezen do partnerja: psiholog razlaga, zakaj je bil Matjaž iz Poroke na prvi pogled zlagan in resničen hkrati (VIDEO)

V prvem delu pete epizode Reality Checka sta se Anja in mag. psihologije Timotej Strnad končno lotila Matjaža iz Poroke na prvi pogled, katerega šokanten preobrat v čustvih do neveste Mili je marsikateri ženski gledalki vzel sapo. Simpatičen primorec ima namreč neko temno plat, ki je skorajda nihče ni spregledal dovolj zgodaj. Niti Mili.
14. 3. 2026 | 14:03
14:02
Bulvar  |  Zanimivosti
DARILO

Ne boste verjeli, kaj je Trump podaril najbljižjim sodelavcem

Predsednik naj bi se celo občasno zabaval s tem, da je ugotavljal, kakšno velikost čevljev ima posameznik.
14. 3. 2026 | 14:02
13:47
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Ste slišali, kaj je napovedal Janša? Pravi, da jih bodo »osporavali« (VIDEO)

Nezakonitih volišč je po njegovih besedah 26, izpostavil je ljubljansko.
14. 3. 2026 | 13:47

Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
