Žiga iz Kmetije je včasih strankam ponujal mlade žigole, znana tudi cena: »Skrita želja vseh moških biti žigolo«

Zgodba o tem, kako naj bi La Toya Lopez in Žiga Sedevčič sodelovala v porno industriji, je ta teden v Kmetiji končno dobila epilog. Takole je razložil: »Bil sem manager nekega lokala, v katerem sem ji uredil službo. Pa uredil sem ji vloge v vseh filmih. Jaz sem ji uredil denar. Nikoli ni dala za gorivo ali potne stroške. Dejansko je bil samo minus.« Njegove izjave so hitro dosegle La Toyo, ki je bila vidno jezna in prizadeta: »Bila sem najbolj popularna oseba. Za denar se gre. Vsi so na meni služili. Jaz delam rekorde. Ljubosumen je bil, da sem ga dala na stran. Tam so bile še druge ženske. Poskušali so mi plačati manj. On je spal z drugimi. Že takrat so bile med nama spletke.«

Kdo je bil torej kriv in kaj se je zares dogajalo, torej zaenkrat še ne ostaja povsem odkrito. La Toyi je dal prepir očitno dovolj jeze, da je v dvoboju v areni ta teden z lahkoto premagala »šilčka« Marka Barzića, na katerega je bila jezna že prej. Dejstvo je, da Žiga ostaja eden izmed najbolj skrivnostnih, nenavadnih in celo malo strašljivih kandidatov letošnje sezone Kmetije. Medijskemu svetu pa ni tuj, v svojem pornografskem poslu se je namreč brez dlake na jeziku razgovoril že leta nazaj.

Želel je biti žigolo menedžer, bil je tudi predstavnik društva Dobra družba, ki pa je danes v stečaju

Za Slovenske novice je pred leti kot podjeten 27-letnik opisal svoje aktivnosti na področju novačenja žigolov, mladih fantov, ki jih je treniral za spolne spremljevalce. Imel je idejo o agenciji, ki bi Slovenkam ponujala mlade lepotce v zameno za denar - kaj točno pa bi z njimi počele, pa bi bilo prepuščeno njim. Takrat je pojasnjeval, da v takšnih storitvah ne gre nujno za spolnost, temveč predvsem za druženje, pogovor in občutek pozornosti, ki ga nekatere stranke pogrešajo v vsakdanjem življenju. Agencija je iskala moške, ki bi bili pripravljeni za plačilo spremljati stranke, eden od kandidatov pa je poudarjal, da je za to delo pomembno predvsem znati poslušati in ustvariti prijetno vzdušje. Cena bi bila nekje 100 evrov na uro,

Tako je leta 2019 izgledal Žiga Sedevčić, predsednik društva Dobra družba, ki je ponujal strankam mlade žigole. FOTO: Dejan Javornik

Imel je tudi akademijo za izobraževanje porno igralcev

Žiga je leta 2019 kot predstavnik organizacije Dobra družba v intervjujih dal kar nekaj šokantnih izjav o prostituciji v Sloveniji. Med drugim je opisoval in spodbujal, naj spolni delavci odprejo samostojna podjetja ali se zaposlijo v podjetjih, ki imajo registrirano dejavnost bordelstva. Vodil je akademijo za spolne delavce, kjer naj bi se izobraževali porno igralci in drugi v industriji. Posebno pozornost so vzbudile tudi njegove ocene o razmerah v panogi. Povdarjal je, da večina ljudi v ta poklic ne vstopa zaradi socialne stiske, temveč zato, ker je to ena najhitrejših poti do visokega zaslužka. Po njegovih besedah številni spolni delavci živijo na visoki ravni, ključna pa naj bi bila predvsem finančna pismenost.

Med bolj bizarne izjave sodi tudi njegova napoved, da bo homoseksualno spolno delo v Sloveniji kmalu prevladalo klasičnega, saj naj bi bilo že danes na oglasnikih več oglasov homoseksualnih prostitutov kot heteroseksualnih prostitutk. Dodal je še, da naj bi bila »skrita želja vseh moških«, da bi postali žigolo ali porno igralec, ter da se organizaciji javlja veliko mladih, tudi devetnajst- in dvajsetletnikov, ki bi želeli vstopiti v porno industrijo ali spremstvo.