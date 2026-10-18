Žiga za dvig rodnosti: »Pripravljam ekspedicijo slovenskih darovalcev sperme na Kitajsko, kjer bodo lahko imeli otroke z domačinkami!«

Se še spomnite Žige Florjana Sedevčiča, ki je v letošnji sezoni Kmetije pozornost vzbujal s svojim neposrednim načinom izražanja in nenavadnimi življenjskimi pogledi? Nekdanji tekmovalec resničnostnega šova ima zdaj novo zamisel, ki jo predstavlja kot prispevek k reševanju svetovne demografske krize. Snuje namreč projekt, ki ga je poimenoval Nacionalna ekspedicija GROM, njegova prva ciljna država pa je Kitajska. In čeprav se vse skupaj sliši kot scenarij za precej nenavaden resničnostni šov, Sedevčič zatrjuje, da ima ideja resno ozadje.

»Če bi moral napisati naslov za članek, bi verjetno napisal: Slovenci na razplod na Kitajsko,« je zapisal v svojem načrtu, imenovanem Mala balkanska civilizacijska reševalna ekspedicija. Kaj pa si predstavlja pod tako imenovano ekspedicijo?

Slovenski genetski material na pomoč v Azijo

Sedevčič izhaja iz demografskih težav vzhodnoazijskih držav, predvsem Kitajske, Japonske in Južne Koreje, kjer se že leta spoprijemajo z nizko rodnostjo in staranjem prebivalstva. Prepričan je, da bi lahko del odgovora predstavljalo povezovanje ljudi, ki si želijo otrok, z moškimi, pripravljenimi darovati reproduktivni material. V ta namen je že ustanovil Facebook skupino DAR ŽIVLJENJA – skupina svobodnih donatorjev, v kateri želi poiskati zainteresirane moške.

Svojo zamisel je pospremil še z izmišljeno kratico GROM, ki pomeni genski reproduktivni osebni material. Po njegovih navedbah je bil že vzpostavljen tudi stik z eno od posredniških agencij v Aziji.

Najprej virtualno, šele potem morda kaj več

Sedevčič predvideva, da bi se projekt začel na spletu, s predstavitvijo potencialnih darovalcev, preverjanjem interesa in ugotavljanjem, ali je takšno sodelovanje sploh zakonito. »Zveni, kot da bomo na Brniku postavili avtobus in razdelili vitamine. A ne bo šlo čisto tako,« je zapisal.

Poudarja, da ne govori o seksualnem turizmu, temveč o darovanju reproduktivnega materiala po medicinsko urejenih postopkih. Pred morebitno vključitvijo bi morali darovalci opraviti ustrezne zdravstvene in laboratorijske preglede. Pri tem omenja tudi skrb za reproduktivno zdravje in izboljšanje življenjskega sloga, čeprav priznava, da čudežnih metod za izboljšanje plodnosti ni.

Pri njegovi zamisli je zanimivo predvsem vprašanje, kako bi jo bilo sploh mogoče izpeljati. Po pravilih, ki jih objavljajo kitajski zdravstveni organi, morajo biti darovalci v tamkajšnjih bankah sperme kitajski državljani. Zbiranje in uporaba darovanega semena sta strogo regulirana. To pomeni, da bi Sedevčičeva zamisel o vključevanju slovenskih darovalcev lahko naletela na pomembne pravne ovire, še preden bi se sploh začela izvajati.

Kako bi jih nameraval rešiti oziroma po kakšnem pravnem modelu bi projekt potekal, iz njegove predstavitve za zdaj ni razvidno. Prav tako ni znano, koliko moških bi bilo pripravljenih sodelovati, ali obstajajo zainteresirane prejemnice in ali se je katera od zdravstvenih ustanov že pripravljena vključiti.

Pričakuje tudi zgražanje

Sedevčič se očitno zaveda, da bo zamisel marsikoga pustila odprtih ust. Napoveduje, da pričakuje kritike, posmeh in moraliziranje, a vztraja, da je treba o prihodnosti rodnosti razmišljati tudi drugače. »Ni vsak človek dolžan postati starš. Ni vsak moški dolžan postati donor. Ni vsaka ženska dolžna postati mati,« poudarja. Obenem pojasnjuje, da sta projekta njegovi osebni pobudi in ne uradna programa Inštituta za demografsko prihodnost, katerega je prav tako ustanovitelj in o katerem zelo pogosto govori.