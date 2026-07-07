Zmagovalko letošnjega festivala MMS najprej čaka pogreb očeta: »Operativna bova šele od naslednjega tedna naprej ...«

Zmaga na jubilejnem 45. festivalu Melodije morja in sonca bi za večino glasbenikov pomenila začetek praznovanja, številnih intervjujev in medijskih gostovanj. Marina Martensson pa le nekaj dni po tem, ko je skupaj z Dragom Mislejem - Mefom s skladbo Drugačna je le noč osvojila veliko nagrado festivala, odhaja na Švedsko, kjer se bo poslovila od očeta. Zmagovalca sta na festivalu največ točk prejela s skupnim seštevkom glasov strokovne žirije, občinstva, radijskih postaj in telefonskega glasovanja.

Žalostno novico je na družbenih omrežjih razkril Mef, ki se je ob številnih čestitkah zahvalil za podporo in pojasnil, zakaj se z Marino v prihodnjih dneh ne bosta odzivala na številna povabila. »Hvala vsem za čestitke. Veliko jih prihaja po vseh mogočih poteh, od SMS do elektronske pošte in od Facebooka do WhatsAppa. Zdaj naju vabijo na vse mogoče oddaje, ampak Marina gre na pogreb očeta na Švedsko, tako da bova 'operativna' šele od naslednjega tedna naprej,« je zapisal. »Hvala tudi ekipi Avditorija in RTV-jevcem, ki so bili izjemno kooperativni, vse skupaj je že malo dišalo po San Remu. Škoda, da ni bilo Danilota pri tako dobrem after partyju, ki se je končal v zgodnjem nedeljskem jutru,« je dodal.

Razočarani oboževalci

Letošnji MMS je sicer zaznamoval tudi zaplet po razglasitvi rezultatov. Po objavi glasovanja so se na družbenih omrežjih pojavili številni odzivi gledalcev, predvsem zaradi velike razlike med glasovi občinstva in strokovne žirije. Skupina Il Divji je namreč prejela največ glasov televizijskega občinstva, vendar od strokovne žirije ni prejela niti ene točke. Posebno pozornost je pritegnil tudi rezultat Danijela Popovića, ki od nobene od štirih glasovalnih skupin ni prejel niti ene točke.

Daniel Popović po koncu festivala ni skrival razočaranja. FOTO: Mediaspeed

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