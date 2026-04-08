Zmeda okrog Lili Čadež: izkazalo se je, da ni noseča (VIDEO)

Te dni je po družbenih omrežjih zaplavala objava vplivnice Lili Čadež. Lili je na omrežju delila posnetek, kjer se s partnerjem močno veselita novice, ki spominja na oznanitev nosečnosti. V njem pokaže celo slike, ki močno spominjajo na ultrazvočne posnetke, zato se je sprva zdelo vse skupaj precej nedvoumno.

A niso vsi počakali do konca videa - če bi, bi namreč kaj hitro dojeli, da gre za šalo. Lili je v slikah, podobnim ultrazvočnim posnetkom pravzaprav skrila fotomontažo letala. S tem je pravzaprav želela na hudomušen način razkriti, da je vesela novica, ki jo razgrinjata - potovanje, oziroma celo selitev v tujino. V nadaljnjih objavah je morala svoj podvig še malo bolje razložiti, izkazalo pa se je, da se s partnerjem selita na Bali. Kar je sicer čudovita sprememba, ki se jo Lili glede na nasmeh sodeč izjemno veseli.

A kljub temu šale niso razumeli čisto vsi. Kar nekaj komentatorjev je mnenja, da je novo življenje nekaj izjemno lepega, česar ne gre uporabljati kot šalo. Spet drugi pravijo, da bi mnoge ženske dale vse, da bi lahko v rokah držale resnične ultrazvočne posnetke, ter da življenjska izkušnja materinstva ni primerljiva z nekim izletom. A Lili se s tem ne obremenjuje,