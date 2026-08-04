Zmelkoow nasmejali splet: Pogi že švignil mimo, na fotografiji ostal le zasledovalec

Skupina Zmelkoow že več kot tri desetletja dokazuje, da ni posebna le zaradi glasbe, temveč tudi zaradi svojega edinstvenega smisla za humor. Primorski glasbeniki so znani po besedilih, ki so polna duhovitih domislic, ironije in samoironije, nič drugače pa ni niti na družbenih omrežjih. Njihove objave pogosto niso zgolj napovedi koncertov ali utrinki z nastopov, ampak kratke zgodbe in šale, ki sledilce vedno znova spravijo v dobro voljo.

Čeprav skupina še vedno redno nastopa po Sloveniji in razveseljuje občinstvo na festivalih, poletnih prireditvah in koncertih, ostajajo zvesti tudi svojemu prepoznavnemu načinu komuniciranja. Namesto resnobnih objav raje ponudijo kanček humorja in pokažejo, da se znajo pošaliti tako na svoj račun kot tudi na račun aktualnih dogodkov. Prav zaradi tega imajo Zmelkoow posebno mesto na slovenski glasbeni sceni. Njihov humor je spontan, neprisiljen in pogosto temelji na domiselnih povezavah, ki jih marsikdo sprva sploh ne opazi.

Tokrat so na družbenem omrežju X objavili fotografijo iz Dublina, natančneje iz znamenitega Guinness Storehousa, ob njej pa zapisali: »Naš objektiv je na Tour de France ujel tudi Gogo. Žal je Pogačar že švignil mimo in je na sliki samo en zasledovalec …«

Guinness Storehouse v Dublinu je sedemnadstropna najbolj obiskana irska turistična atrakcija, muzej in zibelka črnega piva, ki ponuja vpogled v več kot 250-letno tradicijo varjenja.

Humor, ki je postal njihov zaščitni znak

Na fotografiji, posneti v dublinskem Guinness Storehousu, se je pred skulpturo ribe na kolesu fotografiral član skupine Goga Sedmak. Prav iz tega so Zmelkoow spletli novo hudomušno zgodbo in ob fotografiji zapisali: »Naš objektiv je na Tour de France ujel tudi Gogo. Žal je Pogačar že švignil mimo in je na sliki samo en zasledovalec …« Takšne domislice so za Zmelkoow nekaj povsem običajnega. Že od svojih začetkov slovijo po tem, da znajo vsakdanje situacije obrniti na glavo in jih predstaviti skozi duhovit pogled na svet. Prav zato njihove objave pogosto zaokrožijo po spletu in nasmejejo tudi tiste, ki njihove glasbe morda ne spremljajo redno.

Tokratna objava ni izjema. Z eno fotografijo in nekaj besedami so znova pokazali, da za dobro šalo ne potrebuješ veliko – dovolj je dobra ideja, kanček domišljije in značilen zmelkoovski pogled na svet. Za njihove oboževalce pa je to le še en dokaz, da Zmelkoow tudi zunaj odra ostajajo točno takšni, kot jih poznajo že dolga leta – sproščeni, duhoviti in vedno pripravljeni poskrbeti za nasmeh.