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VELIKO VESELJE

Znana mariborska podjetnica pokazala svojo največjo srečo, rodila se je Aria (FOTO)

Po letih čakanja je končno prišel najlepši dan.
Kim Slokan z možem Nejcem FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Kim Slokan z možem Nejcem FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
A. G.
 19. 7. 2026 | 13:25
3:21
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Za uspešno mariborsko podjetnico, lastnico priljubljenih modnih trgovin in ustvarjalko vsebin Kim Slokan se je začelo novo, najlepše življenjsko poglavje. Po letih tihega upanja, številnih razočaranjih in dolgi poti do izpolnitve največje želje sta z možem Nejcem v objemu prvič stisnila svojo hčerko. Deklica, ki sta jo poimenovala Aria, je na svet prijokala 15. julija in z njenim rojstvom se je, kot je zapisala Kim, njun svet za vedno spremenil.

Njena zgodba se je v zadnjih mesecih dotaknila številnih sledilcev. Marca smo v Slovenskih novicah poročali, da je Kim na svojih profilih na Facebooku in Instagramu presenetila s čustveno objavo, v kateri je razkrila, da pričakuje prvega otroka. Takrat je iskreno zapisala, da sta z izbrancem o tem trenutku dolgo sanjala in da pot do nosečnosti ni bila lahka. Prav zaradi te odkritosti je prejela ogromno podpore ljudi, ki so skupaj z njo upali na srečen razplet.

Kim Slokan je ena najbolj prepoznavnih mariborskih podjetnic mlajše generacije. Kot lastnica uspešnih modnih trgovin in ustvarjalka vsebin na družbenih omrežjih z več tisoč sledilci pogosto deli utrinke iz svojega poslovnega in zasebnega življenja. Tokrat pa je z javnostjo delila dogodek, ki je zanjo brez dvoma najpomembnejši doslej.

Na družbenem omrežju Instagram je danes objavila ganljiv zapis: »15. 7. 2026. Dan, ki bo za vedno ostal najlepši dan najinega življenja. Dobrodošla, najina Aria. 2.900 g in 51 cm najčistejše ljubezni. S tvojim prihodom se je najin svet za vedno spremenil. Besede ne morejo opisati sreče, ki jo čutiva. Iz vsega srca se zahvaljujeva celotni ekipi UKC Maribor. Hvala zdravnikom, babicam in medicinskim sestram za vašo izjemno strokovnost, toplino, srčnost in neizmerno prijaznost. V enem najpomembnejših trenutkov najinega življenja ste poskrbeli, da sva se počutila varno, mirno in v najboljših rokah. Zaradi vas bo spomin na rojstvo Arie za vedno še lepši.«

V le nekaj trenutkih so se usule številne čestitke

Pod objavo so se v le nekaj trenutkih usule številne čestitke prijateljev, znancev, sledilcev in drugih znanih obrazov. Mnogi so zapisali, da jih je novica iskreno razveselila, saj so spremljali njeno pot do materinstva in vedo, koliko ji pomeni uresničitev dolgoletne želje. Poleg voščil za rojstvo hčerke so številni pohvalili tudi njeno iskrenost, s katero je v preteklosti spregovorila o tem, da pot do starševstva ni bila preprosta.

Rojstvo male Arie tako predstavlja srečen zaključek obdobja negotovosti in hkrati začetek nove življenjske zgodbe za mlado družino. Pred Kim in Nejcem je zdaj povsem novo poglavje, polno prvih nasmehov, neprespanih noči in nepozabnih trenutkov, ki jih prinaša starševstvo. Ob tej lepi novici se čestitkam pridružujemo tudi v uredništvu Slovenskih novic. Kim, Nejcu in mali Arii želimo veliko zdravja, sreče in nešteto čudovitih skupnih trenutkov.

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