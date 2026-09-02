Znana novinarka se poslavlja s komercialne televizije: »Nikoli ne smeš dovoliti, da izgubiš sebe« (FOTO)

Barbara Pirh, ki smo jo zadnja leta poznali predvsem kot del ene izmed naših komercialnih televizij, ki je svojo pot gradila najprej na radiu, šele na to pa prešla na televizijske zaslone. V preteklih letih je delovala kot novinarka, voditeljica in ustvarjalka različnih medijskih vsebin, pri svojem delu pa se je, kot pravi, rada lotevala številnih zgodb in tem, ki so ji omogočile stik z najrazličnejšimi ljudmi.

Leta 2022 se je pridružila tudi ekipi RTV Slovenija, kjer je kot novinarka sodelovala pri informativnem programu. Pozneje je postala del novinarske ekipe informativnega programa Planet 18. Pirhova je v svojih dosedanjih intervjujih večkrat govorila o ljubezni do medijev. Čeprav jo je mogoče videti pred televizijskimi kamerami, je poudarjala, da je po duši predvsem novinarka. Njeno delo je vključevalo številne prispevke, v katerih je predstavljala osebne zgodbe, aktualne dogodke in različne sogovornike.

Novi izzivi so dobra stvar, pravi

Pirhova je novico o odhodu objavila na Facebooku. Ob slovesu je zapisala, da si je v življenju pomembno postavljati nove izzive, hkrati pa se je treba občasno ustaviti in preveriti, kako se človek počuti ob tem, kar počne. »V življenju si je vedno dobro postavljati nove izzive in vsake toliko narediti refleksijo splošnega počutja ob tistem, kar počneš. Nikoli pa ne smeš pustiti, da ob tem izgubiš sebe in svoj notranji mir,« je zapisala.

Prav zato je, kot pravi, prišel čas za nov korak. »Zato je zdaj čas za drugo poglavje oz. več njih,« je napovedala. Čeprav se od televizijske hiše poslavlja, njen zapis ne daje občutka grenkega slovesa, sladkega pa tudi ne. Obdobje na Planet TV opisuje kot pomembno izkušnjo, polno različnih čustev. »Hvala Planet TV - bila je zanimiva avantura in marsikdaj pravi čustveni vrtiljak,« je še zapisala.

Posebej se je zahvalila tudi ljudem, s katerimi je v času svojega dela prihajala v stik. Prav zgodbe ljudi so bile namreč pomemben del njenega novinarskega dela. »In hvala vsem tistim, s katerimi sem imela čast preko prispevkov in tudi drugače napisati najlepše zgodbe,« je dodala.