Znana novinarka zapušča RTV: »In se je zgodilo ...« (FOTO)

Marsikdo ne more reči, da je celotno ali skoraj celotno kariero delal za enega delodajalca. Lahko pa to reče novinarka Mojca Dumančič, saj je vrsto let delala za RTV Slovenija. Tam je delala vse do današnjega 24. aprila, ki je bil zanjo zadnji dan v tej hiši. Zdaj jo zapušča. Kot je razkrila v svoji objavi na Facebooku, je bila v tej medijski hiši neprekinjeno vse od marca leta 1980, torej 46 let.

»...in se je zgodilo...po 46-ih letih zvestobe - neprekinjeno vse od marca 1980 - je 24. april 2026 moj zadnji dan v tej hiši... Moji hiši ... Od danes pa...? Na snidenje nikjer in povsod,« je zapisala v objavi na Facebooku. V objavo je dodala tudi sliko, na kateri nasmejano drži tablo z napisom Radio televizija Slovenija. V objavi so se oglasili številni, ki so ji zaželeli srečo vnaprej.

Napad pred leti

Mojca Dumančič je med svojo kariero zagotovo doživela veliko lepih trenutkov. Pred leti pa se ji je zgodil tudi eden neprijeten, saj so v Novi Gorici napadli ekipo RTV Slovenija, v kateri je bila takrat tudi ona.