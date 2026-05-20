Znana Slovenca razkrila najlepšo novico: družinica se bo povečala (VIDEO)

Slovenska športnika in nekdanja tekmovalca šova Exatlon Teo Čeh in Pina Umek Čeh sta svoje sledilce razveselila z novico, ki je mnoge ganila. Pričakujeta dojenčka. Veselo novico sta razkrila na prisrčen in simboličen način. Med oddihom na obali Združenih držav Amerike sta posnela video, v katerem sta na plaži poleg svojih superg položila še čisto majhne, dojenčkaste. Nato sta skupaj stekla proti morju in s tem povedala vse: njuna družina se bo kmalu povečala.

»Ustvarila sva še eno srce«

Poseben posnetek je nastal ob morju, kjer sta Teo in Pina na nežen, igriv in zelo oseben način pokazala, da se začenja novo poglavje njunega življenja. Teo v videu nosi kapo z napisom »očka«, Pina pa ujemajočo kapo z napisom »mama«. Ob objavi sta zapisala ganljive besede: »Tako močni sorodni duši, da sva ustvarila še eno srce.« Stavek, ki pove veliko. Brez velikih razlag in brez odvečnih besed sta razkrila, da se jima bo kmalu pridružil najmlajši član družine. Teo in Pina sta se javnosti predstavila tudi kot nekdanja tekmovalca šova Exatlon, kjer so bili v ospredju moč, vzdržljivost in nepopustljivost. Tokrat pa nista delila športnega dosežka, temveč novico, ki presega vse zmage.