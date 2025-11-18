Znana Slovenka (44) sporočila čudovito novico, na svet je prijokala deklica (VIDEO)

Nekoč Sanjska ženska na malih zaslonih, danes pa srečna mamica Katarina Hrestak Posavec, je na družbenih omrežjih sporočila čudovito novico. Povila je deklico, ki si jo je tako želela.

»Moja princeska Elin se je danes odločila, da ima dovolj maminega trebuščka in da si želi čimprej v objem k svoji mamici,očiju in bratcu, k svoji družinici v topel in ljubeč dom. Moje srce bo kar razpočilo od sreče Končno imam svojo punčko, po kateri sem hrepenela in končno imam dva otročka. Moje želje so izpolnjene, moje srce je celo,« je zapisala ob posnetku novorojenčice, ki jih je objavila na facebooku (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Še pred začetkom snemanja se je zaljubila

Katarine se številni še vedno spomnijo iz leta 2006, ko je kot temnolasa lepotica stopila v resničnostni šov Sanjska ženska. Sodelovanje je hitro prekinila, saj se je že pred začetkom snemanja zaljubila izven šova, njeno mesto pa je prevzela Nina Osenar. Čeprav ljubezen ni trajala, je Katarina nekaj let pozneje spoznala svojega življenjskega sopotnika Anžeta. Z njim je leta 2020 pozdravila rojstvo sina Kana, zdaj pa je njuna družina postala še večja.

Iskrenim čestitkam se pridružuje tudi naše uredništvo.