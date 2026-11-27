Nekdanja vrhunska slovenska atletinja Brigita Langerholc je na družbenih omrežjih delila poseben spomin na enega najlepših dni svojega življenja. Z možem Urošem namreč letos novembra praznujeta 19. obletnico poroke, njuna ljubezenska zgodba pa je vse prej kot običajna. Usodni da sta si dahnila daleč od doma in to kar na skrivaj. »Poročila sva se na skrivaj, del domačih je zameril, del najinih sorodnikov je rekel, vsaj uživala sta in prišparala za veliko svatbo,« je razkrila nekdanja športnica. Ob tem je sledilce hudomušno pozvala, naj uganejo, kateri del sorodnikov je bil bolj razumevajoč, gorenjski ali štajerski. Na poroki je bilo 50 udeležencev, s katerimi sta na ladji v obliki laboda odplula po močvirjih indijske Kerale. Na ta dan jo še danes vežejo najlepši spomini, čeprav njuna skupna pot še zdaleč ni bila vedno posuta z rožicami.

Priznala, da bi lahko tudi odšla

Langerholčeva je brez olepševanja spregovorila o zakonskih preizkušnjah, med katerimi je omenila nesprejemanje odgovornosti za družinsko življenje, odvisnosti in ponavljanje bolečih družinskih vzorcev. Z možem sta skozi leta veliko vlagala v osebnostno rast, pri čemer so jima pomagale tudi partnerske terapije. Pomembno vlogo v njunem življenju imajo tri hčere, ki ju, kot pravi Brigita, nenehno učijo. »Ko razmišljam nazaj, bi včasih lahko kar odšla in obratno, ampak točno s takim partnerjem sem skupaj, kot ga potrebujem za svoje izkušanje zemeljskega življenja,« je iskreno priznala. Mož jo uči potrpežljivosti, natančnosti, pomena družinskega življenja in vztrajnosti v težkih trenutkih, ona pa njega izražanja čustev, sproščenosti in partnerskega odnosa. Ob tem se je pošalila, da njenemu Urošu ob štirih ženskah v družini ni vedno lahko. Čeprav njen mož nima ne facebooka ne instagrama in sodobnih družbenih omrežij ne mara, mu je ob obletnici namenila nekaj toplih besed. »Vse naj, dragi Uroš,« mu je voščila in dodala željo, da bi njuni skupni dnevi še naprej tekli zanimivo.