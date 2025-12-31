Znana Slovenka je na božič rodila sina (VIDEO)

Nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Kmetija, Karin Lipovnik, je 25. decembra rodila prvega otroka. S partnerjem Harisom Trnjaninom sta na božični dan postala starša dečku, ki sta ga poimenovala Filip. Veselo novico je Karin delila na Instagramu, kjer je v preteklih mesecih večkrat spregovorila tudi o nosečnosti in pričakovanju sina. 29-letna Korošica je javnost navdušila v času tekmovanja v resničnostnem šovu Kmetija, v katerem se je prebila vse do finala in postala ena najbolj prepoznavnih ter priljubljenih tekmovalk tiste sezone. Novico o nosečnosti sta s partnerjem razkrila jeseni, ko sta sledilcem sporočila, da pričakujeta fantka. Razkritje spola sta pospremila s simboličnim trenutkom, ki je na družbenih omrežjih požel številne čestitke in izraze podpore.

Tik pred porodom je Karin v medijskih izjavah in na družbenih omrežjih šaljivo namignila, da bi ju lahko najlepše darilo doletelo prav na božič, kar se je nazadnje tudi uresničilo. Rojstvo sina na praznični dan je tako njuni zgodbi dodalo še poseben, simbolni pečat. Karin in njen partner vstopata v novo obdobje, ki ga zaznamujejo pristna družinska sreča, novi izzivi in dragoceni trenutki starševstva. Čestitkam se pridružuje tudi širša javnost, ki je Karin spremljala skozi televizijsko pot in ji ostala zvesta tudi po njej.