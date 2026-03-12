Znana Slovenka končno zagledala plusek: »3 leta upanja, čakanja, razočaranj, solz ...«

Nika Mori je spletna vplivnica in nekdanja stevardesa pri Združenih Arabskih Emiratih, ki je zadnje čase delila svojo osebno bitko. S partnerjem sta se dolgo borila za povečanje družine in končno sta dočakala dan, ki jima je obrnil življenje na glavo. Seveda sta novico delila tudi s svojimi sledilci, ki so stiskali moči in upali na najboljšo novico. Takole je zapisala: »Najina pot do tukaj je bila dolga. 3 leta upanja, čakanja, razočaranj, solz in nenehnih novih začetkov. Za nama je 5 IVF postopkov. Zadnji, dolgi protokol pa je bil res izredno dolg, težek in zelo izčrpajoč, tako psihično kot fizično. Tisti, ki ste me zadnje mesece spremljali, odkar sem delila svojo zgodbo, ste lahko dobili vsaj majhen vpogled v to, kako ta pot približno izgleda. Vedno pa sva verjela, da nama bo nekega dne uspelo priti do prvega plusa. In danes lahko rečem samo eno:vse je bilo vredno.«

Ob tem sta se iz srca zahvalila tudi medicinskemu osebju, UKC-ju in zdravnici Evi Skuk: »Ob tem bi se iskreno rada zahvalila tudi ekipi na UKC Ljubljana, Leonišče, medicinskim sestram, ki so s svojo toplino, prijaznostjo in potrpežljivostjo naredile vsak obisk lažji, me bodrile v najtežjih trenutkih in vedno znale najti pravo besedo. Njihova srčnost in odnos do pacientk res pomenita ogromno. Iskrena hvala tudi zdravnikom, ki s svojim znanjem, predanostjo in skrbjo vsak dan pomagajo parom na tej poti ter nam dajejo upanje, da je tudi v najtežjih trenutkih mogoče priti do tako velikega cilja. Posebna zahvala pa gre Evi Skuk, dr. med., ki je bila ob meni v zadnjih IVF postopkih, verjela v najin cilj in me skozi proces vodila s svojo pozitivnostjo, strokovnostjo in ogromno znanja. Vedno je bila pripravljena razložiti, odgovoriti na vprašanja in vliti dodatno upanje in za to sem ji res iskreno hvaležna.«