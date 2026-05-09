Znana Slovenka namesto uživanja na dopustu pristala na policijski postaji

Tanja Hauptman, ki so jo gledalci spoznali v šovu Poroka na prvi pogled, se je iz Italije oglasila s pripetljajem, ki si ga na dopustu ne želi nihče. Namesto brezskrbnega raziskovanja Toskane se je znašla v pravi dogodivščini, saj sta s partnerjem Matejem izgubila dokumente.

Tanja se je sledilcem javila iz Volterre, kamor je očitno ni pripeljal prvotni načrt, temveč zaplet z dokumenti. »Javljam se iz Italije, iz Volterre, z neplaniranega dela dopusta, ker sva izgubila osebne izkaznice. Trenutno sem migrantka sredi Toskane. Če je to kul, ne vem, bomo videli. Odkrivam pa del mesta, ki ni bil v načrtu. Verjetno ima tudi to svoj čar,« je povedala med potjo na policijsko postajo. Kljub neprijetnosti je ohranila mirno glavo in sledilcem razložila, kaj storiti, če se komu zgodi kaj podobnega. Najprej je treba na najbližjo policijsko postajo, kjer dobiš zapisnik. Tega je nato treba poslati po elektronski pošti slovenskemu konzulatu ali jih poklicati. Svetovala je tudi, naj si ljudje shranijo številko konzulata, saj lahko hitro pride prav njim ali komu drugemu v podobni zagati. Ob tem ni skrivala hvaležnosti do slovenskih predstavnikov v Italiji. »Vse pohvale ažurni ambasadi v Rimu, ki te pomiri in da vse napotke,« je zapisala.

Čeprav bi marsikoga takšen zaplet spravil v slabo voljo, je Tanja pokazala precej sproščen pristop. »Kaj drugega reči kot 'samo, da smo zdravi', nasmeh na obraz in gas naprej,« je dodala in dala vedeti, da ji nepričakovana ovira ne bo pokvarila počitnic. Za piko na i pa ju je življenje, kot da izguba dokumentov še ne bi bila dovolj, zbodlo še z naravnost filmsko ironijo. Prvi lokal, na katerega sta naletela, ko sta nadaljevala pot, je imel po stenah razobešene izgubljene osebne dokumente. »Najinih ni bilo,« je pripomnila Tanja.