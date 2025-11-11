Znana Slovenka ostro nad bohinjskega župana: »Bo pa bohinjski šerif do konca lagal«

Poročali smo, da je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejela rezultate obdukcije psa, ki je avgusta poginil po kopanju v Bohinjskem jezeru. Rezultati niso pokazali prisotnosti anatoksina, ki ga proizvajajo cianobakterije.

Vzrok pogina je bil šok kot posledica zaužitja velike količine kamenčkov, so sporočili z uprave.

Zdaj se je na družbenem omrežju Facebook oglasila novinarka in urednica Nina Urbančič Romih in s sledilci delila zapis, ki ga objavljamo v celoti.

»Zdaj pa dovolj!!!! Lastnica še ni dobila izvidov obdukcije, od lokalnega šerifa kolegi na pop tv pa očitno že. Lastnica ravno zaradi poznavanja bohinjskega ustroja ni dovolila, da obdukcijo plača občina Bohinj, temveč bo stroške poravnal UVHVVR. Ne, Rem ni pojedel kamenčkov, skupaj z Lolo sta bila na plaži (in v vodi, ker ta nima in nikoli ni imela veze z zastrupitvami in pogini)) in skupaj prišla domov. Edina razlika je v tem, da je Rem skakal okoli in v grmovju pojedel od prijaznih domačinov nastavljen strup. Je šla domačinka (ki je na naši strani) na občino vprašat, kaj se dogaja, pa ji je uradnica potrdila, da je strup samo v Ukancu in naj to ostane med njima. Bo pa bohinjski šerif do konca lagal. Bohinjci sovražijo pse na plažah, sovražijo vikendaše v Ukancu in so zakon vzeli v svoje roke. Veljaki, z omenjenim na čelu, jih pri tem še kako podpirajo in hujskajo. Lokalni šerif, odpisan iz Ljubljane, sedaj udriha po nas in išče simpatizerje. In kako najlažje voditi Bohinjce? S hujskanjem proti Ljubljančanom, med sabo so pa tako ali tako že zdavnaj pokregani in se lahko združijo samo v boju proti nam. Riba smrdi pri glavi in bohinjska postrv zaudarja po Stari Fužini.«

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Saj ne morem verjeti! Pri naši psički Bii, na kateri so opravili prvo obdukcijo, je bila dokazana smrtna doza anatoksina in tudi metaldehida! Upam, da se ne pozabi, da 'kamenčki' niso edina nevarnost, ki preži v okolici Bohinjskega jezera. Prav tako mi je smešno, da uradna oseba lahko po televizijo govori, kako je vesela, da so uspeli dokazati, da je voda neoporečna in da so utišali govorice, da nekdo zastruplja pse. Kot da naše psičke nikoli ne bi bilo! Pa je dokazano vse, kar sem zgoraj napisala.«

»Okrog Ukanca strup že nekaj let psom nastavljajo znani vikendaši in lokalni patrioti. To vedo domačini, na Občini in na policiji. Tega zavržnega početja golazen niti ne skriva, ampak se sem in tja s tem pohvali. Ta golazen ima srečo, da so umorili pse turistov in nežnih lastnikov, od katerih ni nihče grobo odreagiral. Za prvega psa, ki ga bodo umorili napačnemu lastniku, bodo plačali za vse za nazaj. Da bi mojega psa zastrupili, se me Ukanc ne bi znebil. Čakala bi ga 24h na dan, kaj bi naredila z njim, ne bom zapisala, da mi ne pride policija na vrata. Golazen bo v vsakem primeru dobila svoje.«

»V bistvu tejle (Ninini) zgodbi še najbolj verjamem. Kakšna 'budalaščina' glede pogina. Palica ima dva konca!«

»Nina Urbančič Romih na katerih substancah pa si ti? Noro, kakšne teorije zarote,« pa je komentiral urednik Bojan Traven.

Urbančičeva mu ni ostala dolžna, in je zapisala, da se je nekdo prepoznal v objavi na temo morije v Ukancu. Žaljivo in s posmehom.