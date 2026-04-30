Znana Slovenka po razhodu zasijala: poglejte to preobrazbo! (FOTO)

Po desetih letih skupnega življenja se je Jerica Zupan, nekdanja televizijska in radijska voditeljica, danes pa uspešna spletna vplivnica, v začetku leta 2025 razšla s partnerjem Timotejem, ki je bil od nje mlajši šest let. Takrat smo poročali o koncu dolgoletne zveze, danes pa Jerica piše povsem drugačno zgodbo. Videti je, da je našla svoj notranji mir in sijaj, ki ga zdaj samozavestno kaže tudi navzven. Njena podoba deluje sveže, energično in polna nove življenjske moči. Redno skrbi za fizično kondicijo, kar se odraža v njenem videzu in drži. V preteklosti se je sicer že borila z odvečnimi kilogrami, a tokrat je ubrala drugačno pot. Namesto hitrih rešitev je izbrala dolgoročno spremembo. In prav to je očitno prineslo rezultate, ki jih danes občudujejo številni.

FOTO: Instagram

Voditeljica in vplivnica je v preteklosti preizkusila številne diete, vendar so bili njihovi učinki kratkotrajni. Pred meseci pa se je odločila za drugačen pristop, ki temelji na ravnovesju in vztrajnosti. S pomočjo strokovnjakov za prehrano in vadbo gradi nov življenjski ritem, v katerem ni strogih prepovedi. Sama poudarja, da si še vedno privošči tudi piškot ali dan počitka na kavču. Ključ je v tem, da sta urejena prehrana in gibanje postala del njenega vsakdana. Njena »dieta« tokrat nima konca, temveč predstavlja trajno spremembo življenjskega sloga. Na svojem Instagramu je nedavno objavila tudi fotografijo prej in potem ter zraven zapisala: »The eyes, chicos… they don’t lie. Watch the smile.« S tem je požela val navdušenja med sledilkami in sledilci, ki ji množično čestitajo. Je Jerica s tem pokazala, da se prava preobrazba začne znotraj?