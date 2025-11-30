Znana Slovenka razkrila razlog za ločitev in priznala: Strah in izguba sta del procesa

Gosta tokratnega podkasta Onaplus sta bila zakonski in družinski terapevt Luka Vižintin ter Petra G. Merlak, fizioterapevtka in ustanoviteljica Zavoda 13. Slednja je iskreno spregovorila o ločitvi, procesu, ki ga je doživljala, strahovih in vseh vprašanjih, ki so prišla z novo realnostjo. Po njenih besedah ločitev ni bila trenutna odločitev, temveč nujen prehod v novo realnost. »Ločila sem se zaradi sebe, ne zaradi tretje osebe,« je razkrila. Poudarja, da je pomembno po razvezi vzeti čas zase, najti ponovno sebe in poslušati svoje želje ter potrebe.

Petra G. Merlak in Luka Vižintin FOTO: Marko Feist Delo

Odpuščanje je del okrevanja

Petra dodaja, da je za žene z otroki pogosto najtežje vprašanje, ali bo novi partner dejansko sprejel njihovo družino. Zato meni, da je ključno, da otroci vidijo resničen, ljubeč in spoštljiv odnos, tudi ko stvari niso idealne. Del okrevanja je zanjo pomenilo tudi odpuščanje — odpuščanje svoji prejšnji različici, ki je vztrajala v odnosu, ki zanjo ni bil dober. To ji zdaj prinaša notranjo moč in nov zagon. Če vas zanima več o tem, kako Petra doživlja spremembo, poslušajte nov podkast Onaplus — tokrat posvečen temi ločitve. Tam Petra spregovori iskreno in brez olepšav.

