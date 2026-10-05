Znana Slovenka rotila Bora Zuljana: »Daj mi vsaj jezik!« (VIDEO)

Provokativnih vprašanj se voditelj in novinar Iztok Gartner očitno ne boji, tokrat pa je z enim od njih presenetil Bora Zuljana. Naravnost ga je vprašal o govoricah, ki ga povezujejo s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, in celo o namigovanjih, da naj bi se intimnost med njima zgodila v prostorih parlamenta. Zuljan je takšno zgodbo odločno zanikal. Povedal je, da se to ni zgodilo in da so namigovanja o domnevnih mesenih užitkih v kleti parlamenta neresnična. Ob tem si je privoščil še hudomušen komentar. »Tam je vlažno in temačno, Urška pa je samska in ima svoje stanovanje,« je dejal. S tem je jasno zavrnil najbolj pikanten del govoric, ki krožijo o njunem odnosu. Gartner, ki je znan po neposrednih in pogosto zelo osebnih vprašanjih, pri temi ni ovinkaril. Zuljan pa je na vprašanja odgovarjal precej sproščeno in brez zadrege. Kaj natančno je v ozadju govoric o njem in Klakočar Zupančičevi, iz njegovih besed ni mogoče sklepati, jasno pa je zatrdil, da zgodba o parlamentarni kleti ne drži.

»Daj mi vsaj jezik«: razkril še nenavadno snubitev znane Slovenke

Pogovor pa se pri Klakočar Zupančičevi ni končal, saj je Zuljan razkril še precej bolj žgečkljivo zgodbo iz svoje preteklosti. Po njegovih besedah ga je nekoč znana Slovenka vztrajno nagovarjala k spolnemu odnosu. Zuljan je povedal, da je bil takrat srečno poročen in da njene ponudbe ni sprejel. Ženska naj bi kljub zavrnitvi vztrajala. Kot je pripovedoval Gartnerju, mu je nazadnje dejala: »Daj mi vsaj jezik.« Tudi takrat naj bi jo zavrnil in pri svoji odločitvi ostal. Gartnerja je seveda zanimalo, kdo je bila skrivnostna znana Slovenka. Voditelj ga je skušal prepričati, naj vendarle razkrije njeno identiteto, vendar Zuljan tega ni želel storiti. Pojasnil je, da njenega imena iz spoštovanja ne bo povedal. Tako je ena najbolj pikantnih zgodb pogovora ostala brez imena, razkritje pa se je končalo tam, kjer je Zuljan potegnil jasno mejo.