Znana Slovenka se je po dolgem času spet oglasila: shujšala je že 55 kilogramov! Poglejte, kaj počne zdaj (FOTO)

Priljubljena slovenska komičarka Martina Ipša, ki si je novo življenje ustvarila na Irskem, se je po daljšem času znova oglasila svojim spletnim sledilcem. Razkrila je, kako poteka njen vsakdan v Dublinu, kjer študira, nastopa in uživa v novih dogodivščinah. Ob tem je razkrila, da je izgubila že 55 kilogramov, ter napovedala vrnitev v Slovenijo.

»A sem še živa? Sem. A sem pozabila na vas? Nisem. A imam čas? Hahahaha!« je v svojem značilnem šaljivem slogu začela zapis Martina Ipša, ki je sredi štiridesetih let obrnila nov list v življenju. Skupaj z ženo Janjo se je preselila v Dublin, kjer na prestižni univerzi Trinity College študira dramo in gledališke študije. Septembra je že zakorakala v drugi letnik. »Ogromno vaj, raziskovanja, branja ... Včasih imam občutek, da več berem kot diham. Ampak uživam! Vsak dan ugotavljam, koliko stvari še ne vem. Kar je pri mojih letih kar pogumna ugotovitev,« je hudomušno priznala.

Ob študiju redno nastopa v dublinskih komičnih klubih, ob sredah se udeležuje pub kvizov, z Janjo pa spoznavata nove prijatelje in razkazujeta Dublin obiskovalcem iz Slovenije. Ipša ostaja dejavna tudi na evropskih stand-up odrih, poleti je nastopila v Ljubljani in Amsterdamu.

Shujšala je že 55 kilogramov, zdaj se šali na svoj račun

Posebno dogodivščino je pred kratkim doživela v sobi pobega na ladji, kjer sta ji družbo delala mlada znanstvenika, doktor elektrotehnike in doktorica mikrobiologije. Sama se je predstavila kot »doktorica nakladanja z 20-letnimi izkušnjami«. Med reševanjem ugank v ozkih ladijskih prehodih pa je še posebej občutila prednosti svoje velike telesne preobrazbe.

»In prvič sem bila še posebej vesela, da sem shujšala 55 kilogramov!« je zapisala in se pošalila: »Tuneli so bili tako ozki, da bi s prejšnjimi kilami verjetno še danes tičala notri. Namesto reševanja ugank bi morali poklicat gasilce s fleksarico, da bi razrezali ladjo in me spravili ven!«

Martina Ipša je izgubila kar 55 kilogramov. FOTO: Facebook

Njena pot do izgubljenih kilogramov ni bila preprosta. Dolga leta se je spopadala z odvečno težo in preizkušala različne diete, ki pa niso prinesle želenega uspeha. Pred približno dvema letoma se je zato odločila za operacijo želodca, o kateri je odkrito spregovorila tudi za Slovenske novice. »Zelo rada kuham, a tudi jem. Dolga leta sem imela neurejen in nepredvidljiv življenjski slog. Ko sem se pozno zvečer vračala z nastopov, sem bila seveda lačna, takrat si človek ne zaželi ravno solate. Namesto tega sem posegala po nezdravi hrani. Kilogrami so se kopičili. Seveda sem se jih trudila izgubiti, poskusila sem vse mogoče diete, vendar mi ni nobena pomagala. Na koncu sem pomoč poiskala še pri zdravniku. Dogovorila sva se za bariatrični poseg,« nam je takrat zaupala. Ob tem je poudarila, da operacija sama po sebi ni dovolj in da je morala korenito spremeniti življenjski slog. Poslovila se je od nezdrave hrane, spremenila prehranjevalne navade in se začela več gibati. Januarja letos je razkrila, da je izgubila 45 kilogramov, zdaj pa jih je že 55.

Čeprav živi na Irskem, Martina ni pozabila na slovensko občinstvo. Decembra se vrača domov FOTO: Voranc Vogel

Decembra se vrača v Slovenijo

Za slovenske oboževalce je prihranila še eno lepo novico. Decembra, ko bo opravila izpite, se vrača v domovino, kjer bi rada znova nastopila. »Decembra, ko opravim izpite, prihajam v Slovenijo! In ker že pošteno pogrešam vaše obraze in smeh...Kje bi me radi videli nastopati?,« je vprašala sledilce in jih pozvala, naj ji predlagajo mesta za stand-up nastope.

Ob koncu zapisa pa je pokazala tudi čustveno plat. Življenje daleč od doma jo je naučilo, kdo so pravi prijatelji, predvsem pa, da za uresničevanje sanj nikoli ni prepozno. »Včasih šele, ko se odseliš 2000 kilometrov stran, ugotoviš, kdo so pravi prijatelji,« je zapisala in dodala: »Nikoli ni prepozno, da obrneš življenje na glavo, začneš znova in slediš svojim sanjam. Ker leta niso ovira. Ovira je samo tisti glas v glavi, ki ti govori, da si prestar. Mojemu sem rekla, naj bo tiho. Zdaj pa skupaj hodiva na faks.«