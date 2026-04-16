Eugenia Carl udarila po Melaniji Trump: »Dvolična, pokvarjena ...«

Ostro, brez zadržkov in z besedami, ki so dvignile precej prahu. Slovenska novinarka Eugenija Carl je ob deljenju prispevka o Melanii Trump na družbenih omrežjih zapisala žaljiv komentar, ki je hitro sprožil odzive. Medtem ko je nekdanja prva dama ZDA govorila o pomoči rejniškim otrokom, je Carlova njen nastop pospremila z nizkim udarcem.

Melania Trump, ena najbolj prepoznavnih Slovenk na svetu, se je v zadnjem nastopu posvetila občutljivi temi rejništva. Skupaj z dvostrankarskimi člani kongresnega odbora je opozorila, da sistem potrebuje konkretne spremembe. Po njenem mnenju zgolj ozaveščanje ne zadošča – potrebni so jasni ukrepi. V ospredje je postavila svojo pobudo Fostering the Future, ki že deluje na več kot 20 univerzah. Program skuša mladim iz rejniškega sistema odpreti vrata do izobraževanja in boljših življenjskih priložnosti. Statistika je namreč zaskrbljujoča: le okoli tri odstotke rejniških otrok zaključi fakulteto. Melania je izpostavila ključne ovire, s katerimi se ti mladi soočajo – nestabilno bivanje, finančne stiske in omejen dostop do tehnologije. Zakonodajalce je pozvala, naj izkoristijo priložnost za spremembe, ki bi tem otrokom omogočile bolj pravično prihodnost.

A prav ta nastop je sprožil burno reakcijo doma. Eugenija Carl, dolgoletna novinarka Televizije Slovenija in nekdanja prejemnica naziva Slovenka leta, je ob deljenju prispevka zapisala: »dvolična pokvarjena sponzoruša« ter dodala emotikon, ki bruha.

Kratek zapis, a dovolj oster, da je zasenčil vsebino Melanijinega nagovora. Carlova, ki deluje v informativnem programu RTV Slovenija, predvsem na koprskem regionalnem centru, je s tem sprožila vprašanja o meji med osebnim mnenjem in javno besedo novinarja.