Nekatere fotografije povedo več kot tisoč besed. Prav takšna je najnovejša objava slovenske pevke Kaje Humski, ki je na Instagramu delila ganljiv prizor – drobne rokice novorojenčka. Brez dolgih razlag, velikih napovedi in odvečnih besed. Včasih je namreč dovolj že pogled na majhne prstke, da je jasno, da se je zgodilo nekaj zares posebnega. Za Kajo, ki jo poznamo kot pevko priljubljenega S.O.S. kvinteta, je to nedvomno eno najlepših obdobij v življenju. S partnerjem Miho Založnikom sta se namreč že dolgo veselila ustvarjanja družine, zdaj pa se jima je, kot nakazuje njena objava, želja uresničila.

Kaja Humski je na slovenski narodnozabavni glasbeni sceni dobro znano ime. Največ pozornosti je pritegnila kot glavna pevka S.O.S. kvinteta, sodelovala pa je tudi s priljubljeno skupino Fehtarji. Poleg glasbe je izobražena pedagoginja, poučevala pa je tudi petje. Številni se je spomnijo tudi po nežnem valčku Drobno srce, s katerim je S.O.S. kvintet leta 2022 zmagal na festivalu Slovenska polka in valček. Pesem govori o materinstvu, otroku in brezpogojni ljubezni. Kako lepo se je življenje poigralo z usodo: skladba, ki jo je nekoč pela z odra, danes dobiva še povsem osebno razsežnost.

Z Miho sta si družino želela že od začetka

Kaja in njen izbranec Miha Založnik sta par približno dve leti. Miha prihaja iz vinogradniške družine iz Škalc pri Slovenskih Konjicah, kjer se ukvarjajo z vinogradništvom in pridelavo vina. Čeprav prihajata iz nekoliko različnih svetov, ju povezujejo skupne želje in načrti. Ko je Kaja izvedela, da bo postala mamica, je bila njena prva reakcija mešanica presenečenja, sreče in tudi malce strahu pred vsem novim. Miha je veselo novico izvedel na prav poseben način – s steklenico svojega najljubšega vina, na kateri je bila posebna etiketa z novico, da bo postal očka.

Kaja je že takrat priznala, da sta si družine želela od začetka zveze in da se še posebej veselita trenutka, ko bosta spoznala svojega otroka.

Mikrofon bo za nekaj časa počakal

Zaradi nove življenjske vloge se je pevka že poslovila od glasbenih odrov in poučevanja. V S.O.S. kvintetu jo bo med porodniškim dopustom nadomeščala pevka Manca Stopar, ki jo je Kaja zelo pohvalila. Zdaj jo čakajo drugačni nastopi, drugačen ritem in zagotovo tudi precej neprespanih noči. A čeprav bodo uspavanke morda za nekaj časa zamenjale polke in valčke, bo glasba v njenem življenju zagotovo ostala.

Kaja in Miha sta tako stopila v novo, čudovito življenjsko poglavje. In čeprav majhne rokice še ne morejo držati mikrofona, so očitno že prevzele najpomembnejši vlogi v njunem svetu. Iskrene čestitke mladi družinici!