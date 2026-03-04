Znana slovenska podjetnica razkrila veselo novico: »Ko se svet za hip ustavi zaradi nepopisne sreče« (VIDEO)

Uspešna in atraktivna mariborska podjetnica, lastnica znanih modnih trgovin in ustvarjalka vsebin, Kim Slokan, je na svojem Facebook in Instagram profilu presenetila sledilce s čustveno objavo, v kateri je razkrila, da je noseča. V zapisu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, je zapisala, da sta z izbrancem Nejcem dolgo sanjala o tem trenutku in da pot ni bila enostavna.

»Dolgo sva sanjala o tem trenutku. Dolgo sva tiho upala. Dolgo sva verjela, tudi takrat, ko je bilo najtežje.« Po njenih besedah je bila pot zahtevna, polna vprašanj in tišine. »In potem … je prišel ta trenutek. Trenutek, ko se svet za hip ustavi zaradi nepopisne sreče. Včasih se morava prav uščipniti, da preveriva, ali je resnično. Da pod mojim srcem zdaj zares raste najin mali čudež.«

Kim Slokan je znana slovenska podjetnica in ustvarjalka vsebin, ki jo na družbenih omrežjih spremlja več tisoč ljudi. Na svojem profilu redno objavlja vsebine iz svojega profesionalnega in zasebnega življenja.