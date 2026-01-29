  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IMA REŠITEV ZA SMUČIŠČA

Znana slovenska voditeljica imela slabo izkušnjo na smučišču: dala je 29 evrov »za en drek« (FOTO)

Odpravila se je na nočno smuko na Stari vrh, a zaradi previsokih temperatur izkušnja ni bila najboljša.
Nataša Briški se poda tudi na bele strmine. FOTO: Jože Suhadolnik
Nataša Briški se poda tudi na bele strmine. FOTO: Jože Suhadolnik
M, J.
 29. 1. 2026 | 18:03
 29. 1. 2026 | 18:09
2:15
A+A-

TV voditeljica, urednica in novinarka Nataša Briški je na Facebooku opisala svojo izkušnjo, ki jo je imela ta teden na smučišču Stari vrh. Po dolgih letih se je odpravila na nočno smuko, a namesto užitka je na snegu doživela hladen tuš realnosti, saj smučanje ni bilo dobro. Njena izkušnja je sprožila razmislek o prihodnosti nižje ležečih smučišč v Sloveniji, ki bi lahko imela v bodoče še več težav.

Briškijeva, ki je še prejšnji teden vijugala po vrhunsko urejenih progah italijanskih Dolomitov, je tokratno odločitev za obisk domačega hriba označila za »kardinalno napako«. Čeprav je pohvalila osebje in trud žičničarjev, pa narave in previsokih temperatur ni bilo mogoče prelisičiti. »Pretoplo. Sneg težak. Kupi. Pomrznjene plošče. Smučanje po principu: malo melišče, malo drsalnica. Dvakrat smo šli čez progo, pa je bilo neprebavljivo, predvsem za noge in živce. Težek sneg je strup, razmere pa resna nevarnost za padce,« je povedala Briškijeva, ki se je marsikdo spominja kot odlično voditeljico oddaje Športna scena. Po njenem mnenju se smučišča pod 1000 metri nadmorske višine oziroma morda celo pod 1500 ne izidejo več. »Ne vremensko, ne varnostno, ne ekonomsko,« je zapisala.

Pozna rešitev za takšna smučišča

Briškijeva je ob tem poudarila, da to ni kritika ljudi, ki tam delajo. Pretople razmere so pač nekaj, na kar se ne da vplivati. Vidi pa rešitev za smučišča, ki se soočajo s tovrstnimi težavami. »Upravljavci smučišč na nižjih nadmorskih višinah bi morali že delati na tem, ne le razmišljati, kaj ljudem ponuditi drugega. Kolesarske proge, celoletne vsebine, karkoli,« je zapisala. Dodala je primer iz Kočevja, kjer so včasih smučali, nato pa so tam naredili »downhill« proge, saj snega ni bilo več dovolj.

V Dolomitih je plačala občutno več za smuko, a je bila očitno z izkušnjo zadovoljna. Pri nas je plačala precej manj. »Primerjava? V Dolomitih sem za na stotine kilometrov vrhunskih prog, tko, vau prog in gondol/sedežnic, dala 67 evrov na dan (štiridnevna karta, ja, malo ceneje). Tukaj pa 29 evrov za … no, za en drek. No, ljudje so bili prijazni in čaj v koči tudi dober,« je še zapisala.

Več iz teme

Nataša BriškisnegsmučanjeStari Vrh
ZADNJE NOVICE
18:03
Bulvar  |  Domači trači
IMA REŠITEV ZA SMUČIŠČA

Znana slovenska voditeljica imela slabo izkušnjo na smučišču: dala je 29 evrov »za en drek« (FOTO)

Odpravila se je na nočno smuko na Stari vrh, a zaradi previsokih temperatur izkušnja ni bila najboljša.
29. 1. 2026 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Stil
DEJSTVA

Pet čudovitih resnic o ljubezni v poznejših letih

Ne bi se smeli počutiti slabo, če iskanje prave ljubezni traja malce dlje.
29. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANSAMBEL GALOP

Poklon domovini

Gre za čustven valček, posvečen prijateljstvu, spominom in ljubezni do Slovenije.
Mojca Marot29. 1. 2026 | 18:00
17:15
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Na gugalnici nad Ljubljansko kotlino

Kriška gora je idealna za pobeg na sonce; več kilometrov dolg greben se vleče skorajda natančno v smeri zahod–vzhod.
29. 1. 2026 | 17:15
16:54
Novice  |  Svet
UMOR ALEXA PRETTIJA

Trump podpornike razburil z izjavo, ki bi ga lahko drago stala! Pred polno restavracijo je rekel tole ...

Skupine za pravice do orožja, vključno z bolj radikalno skupino Ameriški lastniki orožja, so poudarile, da je Pretti orožje nosil zakonito.
29. 1. 2026 | 16:54
16:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
LUKNJA

Na Ajdovskem med vožnjo več voznikov poškodovalo osebno vozilo, vzrok za to pa pri vseh enak

Težave v prometu je delala večja luknja na vozišču, ki pa so jo vsaj začasno nato sanirali.
29. 1. 2026 | 16:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki