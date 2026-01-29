Znana slovenska voditeljica imela slabo izkušnjo na smučišču: dala je 29 evrov »za en drek« (FOTO)

TV voditeljica, urednica in novinarka Nataša Briški je na Facebooku opisala svojo izkušnjo, ki jo je imela ta teden na smučišču Stari vrh. Po dolgih letih se je odpravila na nočno smuko, a namesto užitka je na snegu doživela hladen tuš realnosti, saj smučanje ni bilo dobro. Njena izkušnja je sprožila razmislek o prihodnosti nižje ležečih smučišč v Sloveniji, ki bi lahko imela v bodoče še več težav.

Briškijeva, ki je še prejšnji teden vijugala po vrhunsko urejenih progah italijanskih Dolomitov, je tokratno odločitev za obisk domačega hriba označila za »kardinalno napako«. Čeprav je pohvalila osebje in trud žičničarjev, pa narave in previsokih temperatur ni bilo mogoče prelisičiti. »Pretoplo. Sneg težak. Kupi. Pomrznjene plošče. Smučanje po principu: malo melišče, malo drsalnica. Dvakrat smo šli čez progo, pa je bilo neprebavljivo, predvsem za noge in živce. Težek sneg je strup, razmere pa resna nevarnost za padce,« je povedala Briškijeva, ki se je marsikdo spominja kot odlično voditeljico oddaje Športna scena. Po njenem mnenju se smučišča pod 1000 metri nadmorske višine oziroma morda celo pod 1500 ne izidejo več. »Ne vremensko, ne varnostno, ne ekonomsko,« je zapisala.

Pozna rešitev za takšna smučišča

Briškijeva je ob tem poudarila, da to ni kritika ljudi, ki tam delajo. Pretople razmere so pač nekaj, na kar se ne da vplivati. Vidi pa rešitev za smučišča, ki se soočajo s tovrstnimi težavami. »Upravljavci smučišč na nižjih nadmorskih višinah bi morali že delati na tem, ne le razmišljati, kaj ljudem ponuditi drugega. Kolesarske proge, celoletne vsebine, karkoli,« je zapisala. Dodala je primer iz Kočevja, kjer so včasih smučali, nato pa so tam naredili »downhill« proge, saj snega ni bilo več dovolj.

V Dolomitih je plačala občutno več za smuko, a je bila očitno z izkušnjo zadovoljna. Pri nas je plačala precej manj. »Primerjava? V Dolomitih sem za na stotine kilometrov vrhunskih prog, tko, vau prog in gondol/sedežnic, dala 67 evrov na dan (štiridnevna karta, ja, malo ceneje). Tukaj pa 29 evrov za … no, za en drek. No, ljudje so bili prijazni in čaj v koči tudi dober,« je še zapisala.