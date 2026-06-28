Znana slovenska vplivnica postala drugič mamica: čestitala ji je tudi Tina Gaber Golob (FOTO)

Slovenska vplivnica in podjetnica Lea Filipovič, ki jo javnost bolje pozna pod vzdevkom Lepa Afna, je postala drugič mamica. Veselo novico je sporočila na družbenem omrežju Instagram, kjer je s sledilci delila prisrčen družinski utrinek. Na fotografiji je videti njuno prvorojenko, ki ponosno potiska otroški voziček z novorojenčkom, ob objavi pa je vplivnica zapisala: »Mamica dveh.« Čeprav o rojstvu za zdaj ni razkrila dodatnih podrobnosti, je objava v hipu požela veliko odzivov in čestitk.

Pod objavo so se oglasili številni sledilci in znani Slovenci. Med drugim so ji čestitale Tina Gaber, Jerica Zupan, Katarina Benček, Nastja Kramer Pesek in Tinkara Fortuna, ki so mladi družini zaželele veliko sreče ob začetku novega življenjskega poglavja.

Lepa Afna velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih ustvarjalk spletnih vsebin. Po začetkih na YouTubu je uspešno zgradila kariero vplivnice in podjetnice, danes pa na družbenih omrežjih z veliko skupnostjo sledilcev deli utrinke iz zasebnega življenja, mode, lepote in materinstva. S partnerjem Anžetom Leskovarjem sta se tako razveselila še enega otroka in odprla novo poglavje družinskega življenja.