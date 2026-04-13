Voditeljica Kmetije nesoglasja rešuje z boksom (FOTO)

V športni dvorani v mestu penine Gornji Radgoni so bili tokrat v ospredju najboljši slovenski kickboksarji. Radgonski kickboxing klub je letos prvič dobil priložnost organizirati državno prvenstvo, in to mu je odlično uspelo. Za to sta poskrbela svetovni, evropski in večkratni državni prvak v kickboksu Dejan Vajs in partnerica ter televizijka Natalija Bratkovič, ki tudi vodita domači klub; iskrica je preskočila med intervjujem ob njegovem naslovu svetovnega prvaka. Kot nam je zaupala znana televizijska voditeljica, je šlo za velik organizacijski zalogaj – poleg več kot 200 tekmovalk in tekmovalcev je v Gornjo Radgono prišlo tudi veliko trenerjev, sodnikov, predstavnikov slovenskih klubov ter ljubiteljev tega borilnega športa.

»Ideja, da organiziramo državno prvenstvo v kickboksu, je bila moja osebna večletna želja. Obožujem izzive in organizacija takšnega prvenstva je bil res velik izziv,« je poudarila Bratkovičeva. Tekmovalci so nastopili v dveh disciplinah – kick light in light contact. Prva dovoljuje udarce nad pasom, druga pa vključuje tudi udarce v noge. Radgonski kickboxing klub deluje 16 let, ustanovil ga je Vajs, danes pa ima skoraj 800 članic in članov, starih od 6 let.

Državno prvenstvo v kickboksu je bilo prvo v novi dvorani.

Sodelovalo je več kot 200 tekmovalk in tekmovalcev.

Ko nima sparing partnerja, Natalija pretepa lutko. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Trenira in poučuje

Natalija in Dejan se pošalita, da nesoglasja rešujeta s sparingi, se pravi z boksarskim treningom. Bolj zares pa poudarjata, da brez odkritih pogovorov in kompromisov ne gre. »Navzven mišičnjak, navznoter pa mehak,« ga opiše Natalija in doda, da imajo ljudje pogosto napačno predstavo o borcih. Ti namreč niso agresivni pretepači, temveč disciplinirani športniki. Svoje bogate izkušnje danes uspešno prenaša na mlajše generacije. S tekmovalno ekipo redno nastopa doma in v tujini, kjer njegovi varovanci dosegajo odlične rezultate.

Natalija Bratkovič je karakterno pravo nasprotje Dejana – neustavljiva, radovedna in impulzivna. Slovenija jo pozna predvsem kot voditeljico resničnostnega šova Kmetija, ki ga vodi že osem sezon. V medijih deluje že 24 let, delo pred kamero pa ostaja njena največja ljubezen. Že vse odraslo življenje opravlja vsaj dve službi – televizijsko in radijsko. Odkar je spoznala Dejana, redno trenira kickboks in ga tudi poučuje. Na vprašanje, ali bi kdaj stopila na tatami kot tekmovalka, pa odgovori z odločnim ne. Kickboks zanjo ostaja rekreacija, način sprostitve in krepitev samozavesti – trening je odlična priložnost za odklop od vsakodnevnega stresa. Ko posameznik osvoji osnovne tehnike, lahko vadba postane tudi ventil za sproščanje negativne energije.

Trening kickboksa je odlična priložnost za odklop od vsakodnevnega stresa.

Himno so zaigrali županjin mož Vladimir Mauko in sinova Gašper in Urban.

Tekmovali so tudi najmlajši.

Ko Natalija ne snema, živi mirno podeželsko življenje. Meditira, trenira vsaj štirikrat na teden, bere in nenehno razmišlja. Ko si zada cilj, pa ga tudi izpelje.