KADROVSKE MENJAVE

Znana televizijska voditeljica po 11 letih zapustila Pop TV

Tanja Postružnik Koren se vrača na nacionalko.
Tanja Postružnik Koren. FOTO: Pop TV
Tanja Postružnik Koren. FOTO: Pop TV
N. Č.
 4. 3. 2026 | 16:30
 4. 3. 2026 | 16:38
1:13
Televizijska voditeljica in voditeljica dogodkov Tanja Postružnik Koren se vrača na Televizijo Slovenija. Od prihodnjega ponedeljka bo znova vodila jutranjo oddajo Dobro jutro. Gledalci so jo danes v oddaji spet videli kot skrito gostjo, ki jo je predstavila njena sodelavka Karin Sabadin, razkritje pa je prineslo novico o njeni vrnitvi na nacionalno televizijo po enajstih letih.

Postružnik Korenova bo od prihodnjega ponedeljka del jutranje ekipe oddaje Dobro jutro. Prav ta oddaja pa zanjo ni neznanka – v njej je namreč sodelovala že v preteklosti, še preden je svojo televizijsko pot nadaljevala na komercialni televiziji.

Po več kot desetletju se tako vrača v znano okolje, kjer bo znova pozdravljala gledalce ob začetku dneva.

V zadnjih letih je bila Postružnik Korenova povezana predvsem s komercialno televizijo POP TV, kjer je pustila močan pečat. V največji slovenski komercialni medijski hiši je delala deset let, širše občinstvo pa jo je najbolj poznalo kot voditeljico priljubljene oddaje Ljubezen po domače.

 

Tanja Postružnik KorenDobro jutroRTV SlovenijavoditeljicaPop TV
