Znana televizijska voditeljica po 11 letih zapustila Pop TV

Televizijska voditeljica in voditeljica dogodkov Tanja Postružnik Koren se vrača na Televizijo Slovenija. Od prihodnjega ponedeljka bo znova vodila jutranjo oddajo Dobro jutro. Gledalci so jo danes v oddaji spet videli kot skrito gostjo, ki jo je predstavila njena sodelavka Karin Sabadin, razkritje pa je prineslo novico o njeni vrnitvi na nacionalno televizijo po enajstih letih.

Postružnik Korenova bo od prihodnjega ponedeljka del jutranje ekipe oddaje Dobro jutro. Prav ta oddaja pa zanjo ni neznanka – v njej je namreč sodelovala že v preteklosti, še preden je svojo televizijsko pot nadaljevala na komercialni televiziji.

Po več kot desetletju se tako vrača v znano okolje, kjer bo znova pozdravljala gledalce ob začetku dneva.

V zadnjih letih je bila Postružnik Korenova povezana predvsem s komercialno televizijo POP TV, kjer je pustila močan pečat. V največji slovenski komercialni medijski hiši je delala deset let, širše občinstvo pa jo je najbolj poznalo kot voditeljico priljubljene oddaje Ljubezen po domače.