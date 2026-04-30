Znana slovenska voditeljica razkrila spol otroka: »Sploh ne vem, če hočem vedeti« (VIDEO)

Radijska voditeljica Tamara Goričanec je v popoldanskem programu radia Aktual v družbi sodelavcev odprla kuverto z izvidom in razkrila, da z možem Maticem pričakujeta deklico.

Razkritje je potekalo v sproščenem, a hkrati čustveno obarvanem vzdušju. Voditeljica je tik pred tem priznala, da jo spremlja negotovost: »Jaz sem živčna, sploh ne vem, če hočem vedeti.« Po razkritju je v studiu sledil iskren odziv veselja, sodelavci pa so jo pospremili s čestitkami.

Za Tamaro Goričanec in njenega moža bo to prvi otrok. Nosečnost je javnosti razkrila pred kratkim, prav tako v radijskem etru, ko je med pogovorom o vsakdanjih opravilih omenila priprave na prihod dojenčka. Razkritje spola otroka je med poslušalci in na družbenih omrežjih naletelo na pozitiven odziv, voditeljica pa tako vstopa v novo življenjsko obdobje, ki ga, kot kaže, spremlja tudi podpora javnosti.