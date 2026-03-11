Znana vplivnica žari od sreče: »Spoznajte novo dekle v naši družini« (FOTO)

Znana vplivnica Tjaša Hudolin, ki je že 16 let srečna v zvezi z nogometnim vratarjem Aljažem Cotmanom, se je razveselila nove družinske članice. Ne, ni postala mama, ampak teta. Tjaša in Aljaž sta že starša deklici Kjari in dečku Filipu, zdaj pa je deklico rodila tudi njena sestra Katja. Novi družinski članici je nadela čudovito in zadnje čase tudi zelo priljubljeno ime Aria, njena nečakinja pa je komaj dočakala trenutek, ko bo lahko malo štručko tudi sama stisnila v objem. Po njenem srečnem nasmešku sodeč se ni treba bati, da se sestrični ne bi razumeli, Kjara bo morala le še malo počakati, preden se ji bo Aria pridružila pri vseh vragolijah. Deklico je na družabnem omrežju svetu predstavila tudi Tjaša, ki je zapisala: »Spoznajte novo dekle v naši družini: Ario.«

Letošnje leto pa v družini Hudolin ne bo veselo le zaradi nove družinske članice, prav poseben dan letos čaka tudi Tjašo, saj bo po skoraj dveh desetletjih zveze končno dahnila usodni da svojemu visokoraslemu nogometašu. Poroka bo poleti, simpatična rjavolaska pa je že izbrala tudi obleko, ki je po eni strani povsem tradicionalna, saj je bela in sega do tal, obenem pa je tudi izredno modna, saj bo v njej Tjaša lahko pokazala svoje čudovite vitke noge.